Шесть советов для водителей по экономии топлива 22.08.2018, 18:32

Экономичное вождение играет особо важную роль в эру высоких цен на топливо и рационального использования энергии.

В наше время экономия топлива становится все более важным фактором при использовании автомобиля. И речь идет не только об экономии денег, но и осознанном использовании природных ресурсов, а также снижении вредных выбросов в атмосферу, пишет autocentre.ua.

В компании Nokian Tyres уделяют много внимания вопросам экологии и защиты окружающей среды. Это касается как глобальных проектов по снижению вредных выбросов на производстве, так и создания новых типов шин, позволяющих автомобилистам экономить топливо.

Специалисты Nokian Tyres постоянно работают над тем, чтобы снизить сопротивление качению шин, так как это значительно сокращает вредные выбросы в атмосферу. Только в прошлом году это позволило на 7 процентов сократить выбросы CO2.

Чтобы экономно расходовать топливо и бережно относиться к окружающей среде, достаточно следовать простым рекомендациям:

1) При выборе шин обратите внимание на класс энергоэффективности

Знаете ли вы, что правильный выбор шин может снизить расход топлива на 20%? Выбор экономичных шин позволит проезжать больше на одной заправке и сократить выбросы CO2 вдвое.

О классе энергоэффективности шины можно узнать из специальной этикетке, которыми маркируются новые шины. Топливная экономичность оценивается по 7-балльной шкале: от «A» (максимальная экономичность) до «G» (минимальная экономичность).

Различие между классом «A» и «G» может указывать на разницу в расходе топлива до 7,5%. Если выразить это в абсолютных показателях, использование шин класса «A» вместо шин класса «G» позволит экономить более 6 литров на каждой тысяче километров.

Например, новинка этого года нешипованная зимняя шина Nokian Hakkapeliitta R3 показала невероятную эффективность в экономии топлива. Ее сопротивление качению улучшилось на 5%, в сравнении с шиной Nokian Hakkapeliitta R2, которая стала самой экономичной зимней шиной в сравнительных тестах. Эта шина сконструирована в том числе и для увеличения пробега электрических и гибридных машин.

2) Выбирайте шины исходя из условий эксплуатации и рекомендаций производителя

Помните, что чем шире шина, тем большее сопротивление качению она вызывает, что приводит к повышению расхода топлива.

Если вы не планируете использовать свой внедорожник на пересеченной местности, не стоит устанавливать на машину шины с «внедорожным» рисунком протектора. Подобные шины на обычных дорогах сильно изнашиваются, а также увеличивают расход топлива.

3) Поддерживайте рекомендованное давление в шинах

Если автомобиль движется с давлением в шинах на 50 кПа меньше рекомендованного давления, расход топлива по городу может повышаться до 6%, а по трассе до 4%.

4) Избегайте быстрого ускорения и резкого старта с места

Равномерное и спокойное вождение повышает топливную эффективность. Разгон на 20 км/ч за 5 секунд повышает запас хода примерно на 11 км. Кроме того, резкие ускорения и торможения приводят к существенному износу шин. Это снижает ее эффективность и приводит к увеличению расхода топлива.

5) Следите за массой автомобиля

Каждые 100 кг груза в багажнике среднеразмерно седана снижают топливную экономичность на 6%. Топливная экономичность во многом зависит от аэродинамического сопротивления. Например, при установке багажника на крышу расход топлива может повышаться до 20%.

6) Глушите двигатель на остановках и стоянках

Если двигатель автомобиля работает на холостых оборотах больше минуты, то он потребляет топлива больше, чем требуется для его запуска. За 10 минут автомобиль расходует 130 мл топлива.

Сознательный подход к экономии топлива – это ответственный шаг к снижению вредных выбросов в атмосферу и бережному отношению к окружающей среде.

Справка о компании:

Nokian Tyres – самый северный в мире производитель шин и одна из наиболее экологически ответственных компаний в отрасли.