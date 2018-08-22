Минсктранс прокомментировал драку контролера с «зайцем» 22.08.2018, 18:42

Котролер ударил «зайца» по лицу.

В контрольно-ревизионной службе Минсктранса “Еврорадио” изложили свою версию очередной драки контролера и "зайца" рядом с остановкой на площади Победы. По словам представителей организации, безбилетник сам напал на контролера, а перед этим попытался сбежать. Милицию ждали полчаса.

"Был выявлен безбилетный пассажир, у которого был неоплаченный проезд. Для составления протокола или постановления его попросили выйти на остановочном пункте, — рассказали в Минсктрансе. — Никаких документов у мужчины при себе не было, был вызван наряд милиции.

Через полчаса ожидания пассажир начал говорить, что больше не может здесь быть, и попытался уйти. Контролер предупредил, что тот не подчиняется законным требованиям, оставляя место административного правонарушения. Начался конфликт, в ходе которого мужчина ударил контролера, в ответ на что тот не выдержал и начал защищаться".

Контролер подрался с "зайцем" 21 июня около 19 часов. Очевидцы утверждают, что безбилетник был в подпитии. Один из свидетелей происшествия снял его на видео. Между пассажиром и контролером происходит конфликт, в ходе которого контролер бьет "зайца" по лицу.

По словам представителя Минсктранса, никаких санкций в отношении контролера не принято. Он даже не отстранен от работы — 22 августа он может и вас поймать на одном из городских маршрутов. Правда, вскоре будет проведено совещание с участием контролера, где будет рассматриваться происшествие.

Контролер написал заявление о применении физической силы, оскорблений и угроз. По факту неправомерных поведения "зайца" милицией будет проведена проверка.