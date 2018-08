Молдова будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции 1 22.08.2018, 18:48

Согласно расчетам властей, это позволит привлечь в экономику страны не менее 1,3 млрд евро до 2024 года.

Правительство Молдовы утвердило механизм предоставления гражданства республики в обмен на инвестиции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы, передает eurointegration.com.

Согласно расчетам властей, это позволит привлечь в экономику страны не менее 1,3 млрд евро до 2024 года.

В новой программе предоставления гражданства смогут участвовать лица, которые "не были обвинены Международным уголовным судом, не подвергались уголовному преследованию со стороны Интерпола, не является потенциальной угрозой независимости и национальной безопасности Молдовы, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений ", говорится в сообщении.

Гражданину, желающему получить молдавское гражданство, предлагается внести безвозвратный взнос в Фонд государственных инвестиций для устойчивого развития в объеме не менее 100 тыс. евро.

При этом, если на получение гражданства претендует лицо, имеющее жену (мужа) и детей, ему необходимо инвестировать не менее 250 тыс. евро в одну из стратегических отраслей республики (по усмотрению властей). В этом случае на гражданство могут претендовать и другие члены семьи.

Эту инициативу молдавских властей раскритиковала оппозиция, а также международные организации, в частности Европейская комиссия. В Брюсселе обеспокоены тем, что владельцами гражданства Молдовы могут стать граждане с сомнительной репутацией из разных стран. С помощью получения молдавского гражданства они получат право въезда в Евросоюз без виз.

11 июля Министерство экономики Молдовы подписало контракт с консорциумом компаний MIC Holding LLC, Henley & Partners Holdings Ltd, Henley & Partners Government Services Ltd и Henley & Partners International Ltd. Швейцарская Henley & Partners фигурировала в расследовании убитой мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.