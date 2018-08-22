Калинковичский лицей хочет взыскать с сироты деньги за обучение 1 22.08.2018, 18:59

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Лицей хочет взыскать с него средства, так как выпускник не приступил к работе по направлению после учебы.

21 августа в суде Речицкого района состоялось заседание по иску Калинковичского профессионального аграрно-технического лицея к 23-летнему Вячеславу Горленко. Учреждение образования намерено взыскать с жителя Речицы 4.188 рублей, затраченных государством на его обучение, передает gomelspring.org.

Молодой человек сирота. Во время учебы в лицее с 2010 по 2013 годы он был на полном государственном обеспечении. Сейчас лицей хочет взыскать с него средства, так как выпускник не приступил к работе по направлению после учебы.

«Мне не давали направление на работу и говорили, что сироте необязательна отработка. Мне отдали диплом, и все. Только сейчас узнал, что должен лицею за учебу», — сказал в комментарии БелаПАН Горленко.

Представитель лицея юрисконсульт Ольга Попченко настаивает на том, что направление на работу юноше давали.

«Если бы он приступил к работе по распределению — вопросов о возмещении средств на обучение не было бы. Если бы даже он явился по распределению и отработал один день, а потом был уволен», — отметила на суде юрисконсульт.

Горленко попросил суд отказать лицею в иске, так как истекли сроки исковой давности — три года. Судья Елена Калиновская обещала рассмотреть этот вопрос при вынесении решения по делу.

Интересы сироты в суде представлял правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Он поинтересовался у представителя лицея, почему претензии по возврату денег за обучение учреждение образования выдвинуло только сейчас, а не в 2014, 2015 или 2016 годах?

«Мы в 2016 году уведомляли Вячеслава о необходимости вернуть деньги за учебу. Потом созванивались с сестрой Вячеслава, она плакала, говорила, что брат болен, выздоровеет, будет работать и возмещать деньги. Больше я никому не буду верить!» — заявила юрисконсульт.

Горленко утверждает, что не получал как направления на работу, так и уведомления о необходимости возмещения средств.

Судаленко считает, что лицей при распределении допустил ошибки, надлежащим образом не разъяснил сироте его обязанность и правовые последствия отработки по распределению.

«Вячеслав сам пояснил, что ему отдали диплом — и все, он не получил документов на распределение, по крайней мере, он так заявляет в суде. По этой причине считаем, что этого достаточно, чтобы суд отказал в удовлетворении исковых требований. Кроме того, серьезные сомнения возникают в сроке исковой давности, но об этом суд скажет при вынесении решения», — прокомментировал правозащитник.

Суд продолжится 6 сентября.