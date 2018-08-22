Бум теорий заговора в России 22.08.2018, 19:05

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То, что две трети россиян верят в теории заговора, является результатом работы российской пропаганды.

Большинство россиян верят в то, что кто-то хочет уничтожить нравственные ценности страны и сфальсифицировать ее историю, сообщает журналист Frankfurter Rundschau (перевод - inopressa.ru) Штефан Шолль.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, две трети россиян убеждены в том, что существует некая группа людей, которая пытается переписать российскую историю и подделать исторические факты. 63% населения верят в существование организации, пытающейся уничтожить духовные ценности россиян с помощью пропаганды ЛГБТ. Такого мнения придерживаются в основном респонденты старше 45 лет, передает автор.

Мнение старшего поколения разделяют близкие к Кремлю эксперты, отмечает Шолль. Так, по мнению социолога Олега Чернозуба, существование группы лиц, желающих пересмотреть традиционные ценности, достаточно заметно, прежде всего, на "коллективном Западе". По мнению эксперта, результаты опроса говорят о повышении критичности общественного сознания.

По мнению либеральных наблюдателей, результаты опроса отражают однобокость российских СМИ. "Массовое сознание живет мифами не только в нашем обществе, - отметил в разговоре с изданием политолог Юрий Коргунюк. - В США тоже очень популярны летающие тарелки и теории заговора". Однако на Западе существует и многообразие в СМИ, которое создает в обществе более полную картину мира. "Но у нас преобладает только одно мнение, распространяемое по пропагандистским правилам: чем проще, тем лучше!" - уверен эксперт.

То, что две трети населения верят в теории заговора, вероятно, является результатом работы российского телевидения, в частности, например, таких программ, как "Шокирующие гипотезы", отмечает Шолль.

По мнению блогера Матвея Ганапольского, телевидение может убедить зрителей даже в том, что запланированное повышение пенсионного возраста является для них благодатью. Тем не менее, воздействие государственной телевизионной пропаганды относительно, считает Коргунюк. "Пенсия - это часть повседневной жизни, которую каждый россиянин чувствует на собственной шкуре. В этой сфере реальной жизни он не позволит кормить себя мифами", - заявил эксперт. Но в том, что касается абстрактных тем, например, о других странах и об истории, то здесь, по мнению политолога, мифы и невежество процветают дальше, передает издание.