Рабочий из Орши: После приезда Лукашенко никаких перемен нет 5 22.08.2018, 19:24

2,263

На Оршанском заводе говорят, что комментировать ситуацию запретил министр.

После скандала, который Александр Лукашенко устроил на инструментальном заводе в Орше, должностей лишились премьер-министр, несколько вице-премьеров и министры. Диктатор был недоволен и работой местных руководителей. Он приказал довести предприятие до ума до конца года.

Как рассказали на заводе, особых изменений после приезда Лукашенко не произошло. Чтобы убрать территорию предприятия, провели субботник. На этом пока все.

"Никаких перемен пока нет. Поймите, это так скоро не делается, — рассказывает "Еврорадио" рабочий с предприятия. — Работаем по заказам, но их не много. Кто еще с советских времен работает — по 1000 рублей получает, но таких не много. В основном, [зарплата] 200-300 рублей".

По словам собеседника, люди работают на очень старом оборудовании. Станки 1960-х годов производства нуждаются в замене. На территории предприятия — много помещений, которые сейчас не используются.

"Помещения заброшенные, — добавляет рабочий. — Всякие сломанные приспособления там хранят, мусор, одним словом, то, что не нужно. В общем, толком еще пока ничего не сделали. Субботник, правда, был, что-то подкрашивали".

Рабочий Оршанского инструментального завода уверен, что если навести порядок на территории до конца года еще возможно, то заменить старое оборудование на новое за четыре месяца вряд ли успеют.

Связаться с руководителем предприятия Владиславом Бордюковым не удалось. Его заместители отказались от комментариев. Один из них заявил, что комментировать ситуацию на предприятии запретил министр промышленности.