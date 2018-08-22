Биткойн превысил $6,5 тысяч 22.08.2018, 19:25

Фото: Getty Images

Капитализация рынка криптовалют выросла до $217 миллиардов.

Курс биткойна в среду повышается после того, как основную часть двух предыдущих недель он оставался в диапазоне $6000-6500, сообщает interfax.by со ссылкой на MarketWatch.

Криптовалюта торгуется сейчас в районе $6659,12, что на 3,3% выше уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk.

Аналитики отмечали, что двухнедельная стабильность курса может быть затишьем перед бурей.

"Потенциально спокойствие рынка может стать основой для сильного движения в любом направлении, - полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В этих условиях важность ближайших уровней поддержки и сопротивления резко усиливается. В нашем случае эти уровни составляют соответственно $6000 и $6600. Выход из этого ограниченного диапазона может, вероятно, усилить амплитуду изменения курса биткойна".

Сентябрьские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE прибавили в цене 3,9%, поднявшись до $6655. Цена августовских фьючерсов на CME выросла на 3,7% - до $6660.

Курс Ether в среду увеличился на 2,7%, в то время как Litecoin - на 3,3%.

В целом капитализация рынка криптовалют повысилась до $217 млрд.