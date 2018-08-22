Новые американские санкции: чего боится Кремль 22.08.2018, 19:34

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Наибольшее беспокойство у Москвы вызывает не нынешний пакет санкций, а возможные дальнейшие меры.

Как ожидается, в среду будут анонсированы новые санкции в отношении России, которые США планируют ввести в соответствии с законом о химическом и биологическом оружии в ответ на отравление бывшего российского агента и его дочери в Великобритании. Это станет очередным витком противостояния, которое некоторые наблюдатели называют затяжной войной на истощение, пишет «Голос Америки».

Однако в Кремле обеспокоены не столько этим пакетом санкций, сколько дальнейшими мерами, принять которые призывает группа американских сенаторов от обеих партий.

Санкции, которые вводятся на этой неделе, в том числе запрет на экспорт технологий в Россию, вызвали осуждение со стороны российских властей.

Тем временем во вторник Министерство финансов анонсировало санкции в отношении ряда российских граждан и компаний, обвиняемых в нарушении запретов на торговлю энергоресурсами с Северной Кореей, а также на сотрудничество с ФСБ.

Представитель Минфина Сигал Манделкер во вторник рассказала сенатскому Комитету по банкам, что администрация готова ужесточать санкции.

«Хотя злонамеренная деятельность России продолжается, мы считаем, что ее авантюризм, без сомнения, сдерживает сознание того, что мы можем причинить ей намного больше экономического ущерба, – заявила она. – Мы, не колеблясь, сделаем это, если в поведении России не произойдет видимых и значительных изменений».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, беседуя на этой неделе с журналистами, назвал санкции недружественными и незаконными, предупредив, что они негативно повлияют на международную торговлю. При этом ответными мерами он не пригрозил, сказав лишь: «Давайте дождемся того, что будет, если это будет».

Как отмечает аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Эмили Феррис, новые санкции усложнят «и без того сложные отношения между США и Россией», однако их последствия, вероятно, будут не слишком масштабны, поскольку Америка не является главным торговым партнером для России, которая гораздо активнее ведет бизнес с Евросоюзом, не поддержавшим очередной пакет санкций.

«Россия скорее всего подождет, выполнит ли Америка свое обещание расширить санкции. Россия обычно отвечает зеркальными мерами. Она не хочет, чтобы дело дошло до торговой войны», – отмечает эксперт.

Когда в начале апреля США ввели в отношении России санкции в связи со «злонамеренной деятельностью» российских властей во всем мире, это привело к падению курса рубля и снижению покупательной способности рядовых россиян, путешествующих за границу или покупающих иностранные товары.

Госдепартамент анонсировал санкции, которые должны вступить в силу на этой неделе, еще в августе, обвинив Кремль в нарушении международного права. Власти США пришли к выводу, что именно российское правительство стояло за покушением на Сергея и Юлию Скрипалей, которые были госпитализированы после отравления нервно-паралитическим веществом.

В соответствии с законом от 1991 года, Белый дом должен вводить санкции в отношении любой страны, которая признана ответственной за химическую или биологическую атаку. Закон предусматривает также второй раунд более жестких санкций в случае, если Россия не согласится в течение 90 дней прекратить применение химоружия и не допустит инспекторов для подтверждения его уничтожения.

Среди дополнительных мер, которые администрация может принять позже, – отзыв гарантий по кредитам в американских и международных банках, запрет на приземление российских самолетов на территории США и даже приостановление дипломатических отношений.

Именно возможный второй раунд санкций, наряду с ограничениями, которые предусматривает двухпартийный законопроект, направленный против энергетического и финансового секторов, а также суверенного долга РФ, вызывает наибольшее беспокойство у Москвы, поскольку эти меры могут нанести гораздо больший ущерб российской экономике.

По словам аналитиков, наибольшее беспокойство вызывает предложение запретить долларовые операции российским государственным банком. Такая мера предусмотрена законопроектом, который представили сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес. Это вынудило бы российские банки прибегать к помощи посредников при сделках с иностранной валютой. В случае принятия законопроекта западным инвесторам будет сложнее покупать российские гособлигации, а Россия будет ограничена в возможностях получения кредитов за рубежом.

Советник Путина по экономике Андрей Белоусов призвал реквизировать прибыли российских металлургических и химических компаний, чтобы финансировать правительство, что вызвало бурное неодобрения со стороны некоторых правительственных чиновников.

В качестве ответных мер российские власти предлагают следующие варианты: ввести ограничения на экспорт титана, который компания Boeing использует в авиастроении, повысить тарифы на прохождение в российском воздушном пространстве для американских грузовых и пассажирских самолетов или же вообще запретить им летать над российской территорией, а также прекратить поставки российских ракетных двигателей РД-180, которые НАСА и Пентагон используют для запуска американских спутников.