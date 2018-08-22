«С таким мышлением только на пенсию» 12 22.08.2018, 19:46

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Леонид Анфимов

Фото: пресс-служба КГК

Глава КГК взбудоражил Байнет своей статьей.

Глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов в своей статье в «Советской Белоруссии» раскритиковал рыночные реформы и резко выступил против приватизации, пишет «Салiдарнасць».

По мнению чиновника, «экономика любой страны, как и сама страна, самобытна, имеет свои особенности». А для Беларуси такой особенностью является отказ от приватизации большинства государственных предприятий.

«Кого-то бесит, что то, что должно было давно умереть, почему-то до сих пор живет. И этот кто-то никак не хочет признать, что именно благодаря тому, что в начале 90-х была проявлена государственная мудрость – продиктованная скорее интуицией, что называется, от земли, чем кричащими вызовами, – удалось сохранить государственное влияние на собственность», – пишет Анфимов.

Глава КГК напоминает о «допущенных ошибках и промахах наших соседей, и не только по Советскому Союзу, угодивших в ловко сплетенные сети обещаний рыночного рая»:

«Сложившиеся кооперационные связи были разрушены. В национальные экономики вошли со своими интересами транснациональные компании развитых стран. Они сыграли роль троянского коня, фактически уничтожив поодиночке более слабые местные предприятия».

Чиновник отмечает, что, благодаря отказу от приватизации, Беларусь остается единственной «спокойной и стабильной» страной.

«Вам будут улыбаться, сулить золотые горы, но это будут улыбки с волчьим оскалом. Много ли экономик осталось в Восточной Европе, интегрированной в Евросоюз?! Раз, два и обчелся. Польша, Чехия, Словакия еще как-то борются с течением. Судьба наших ближайших соседей – бывших республик СССР – еще незавиднее. Хотя кое-кто и пытается их в качестве примера противопоставлять Беларуси: у них-де и средняя зарплата выше, и пенсия больше, и нас они поучают уму-разуму.

И как вам это нравится?! У самих половина населения разбежалась по западным государствам в поисках лучшей доли, потому как дома делать нечего, и берут смелость соседей учить жизнь обустраивать», – замечает Анфимов.

По мнению чиновника, белорусской экономике сегодня нужны не реформы и приватизация госсобственности, а изменение «отношения людей к труду».

«Чтобы мы сами наконец поняли, что наше счастье в наших же руках и никто его из–за моря нам не принесет, там своих проблем хватает. Но всегда найдутся желающие на временных трудностях подставить подножку, чтобы не мозолили глаза своей стабильностью и спокойствием», – подводит итог глава КГК.

Байнет: «Дайте ему порулить Оршанским районом – пусть покажет...»

Белорусские интернет-пользователи на статью чиновника отреагировали совсем в ином ключе. Абсолютное большинство комментаторов на дискуссионной площадке talks.by с позицией главы КГК не согласились.

«Теперь понятно, почему у нас в стране все всегда отбирают у частников. Если ты частник, ты враг государства. С такой позицией далеко мы не уедем», – пишут пользователи.

«Человек, который ни за что не отвечает, учит нас жить. Дайте ему порулить Оршанским районом, пусть покажет, как 1000 рублей к новому году будут получать оршанцы».

«Дядечке нужно понимать, что мы уже давно не в СССР. И механизмы управления СССР давно не подходят, нужно меняться, адаптироваться, эволюционировать. А не пытаться внедрять непопулярное, старое, неэффективное».

«По работе много езжу по нашим промышленным предприятием. Если честно, то все очень плохо. Обязательно нужны реформы, уходить от госуправления и давать развиваться частным компаниям. По-другому никак. К сожалению, мы, наверное, единственная страна в Европе, где руководство с таким мышлением, как у Анфимова».

«Кто тут еще на Румаса понадеялся – ему сейчас руки свяжут почище, чем Трампу, чтоб даже не дернулся».

«С таким мышлением только на пенсию», – резюмируют комментаторы.