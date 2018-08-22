Forbes назвал имя актера с самыми большими доходами 22.08.2018, 20:20

Джордж Клуни

Больше всего денег за минувший год заработал Джордж Клуни.

Самым высокооплачиваемым актером 2018 года, по версии Forbes, стал Джордж Клуни. За год с июня 2017 по июнь 2018 года ему удалось заработать $239 млн, сообщает издание.

Методика подсчета заработков актера Forbes учитывает как заработанные на съемках деньги, так и иные доходы, поэтому издание при составлении рейтинга учло сделку по продаже компании по производству текилы — Casamigos Tequila, основанной в 2013 году Джорджем Клуни, владельцем ночных клубов Рэндом Гербером и строительным магнатом Майком Мельдманом. По словам источника Forbes, близкого к бизнесменам, они инвестировали в бизнес $600 тыс. каждый и владели равными долями в компании, пишет РБК.

Название Casamigos переводится как «Дом друзей». Компания создавалась как маленькое производство текилы, которая предназначалась для друзей и семьи Гербера и Клуни. Однако напиток приобрел популярность, после чего им пришлось получить лицензию на производство текилы.

В июне прошлого года британский производитель алкогольных напитков Diageo объявил о покупке Casamigos за $700 млн. Контракт также предусматривал дополнительную выплату в размере $300 млн, растянутую на следующие десять лет, сообщал CNBC. По данным издания, основатели компании продолжили управлять бизнесом.

В итоге Клуни за год заработал $233 млн, а также получал дополнительные доходы от проката фильмов, в которых снимался ранее.

В прошлом году первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых актеров, по версии Forbes, заняли Марк Уолберг и Дуэйн Джонсон, заработавшие за год более $60 млн каждый.

Первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых актрис ранее заняла Скарлетт Йоханссон. По данным Forbes, ее доход составил $40,5 млн до уплаты налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в четыре раза.