Линас Линкявичюс: Время вернуть мир Украины 22.08.2018, 20:29

Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

Министр иностранных дел Литвы и представитель Госдепа США по вопросам Украины обсудили пути поддержки Украины.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в Twitter о встрече со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая состоялась 22 августа под время визита Волкера в Вильнюс, передает liga.net.

По словам литовского чиновника, темой разговора было, в частности, обсуждение путей поддержки Украины в противодействия российские агрессии.

"Как мы оба убедились, ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной, а гуманитарный кризис - глубоким. Время вернуть мир Украины", - написал Линкявичюс.

15 августа спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер предупредил, что санкции против России будут усиливаться в случае, если она не станет выполнять минские соглашения.