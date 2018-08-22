В Беларуси ввели новые правила продажи охотничьих путевок

В Беларуси ввели новые правила продажи охотничьих путевок4
- 22.08.2018, 20:44
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Документ вступает в силу с 25 сентября 2018 года.
Новая инструкция определяет порядок реализации охотничьих путевок, разрешений на добычу животного и охотничьих путевок к ним, за исключением путевок, которые продаются через интернет.
Путевки будут продавать охотникам пользователем угодий, его вышестоящей организацией или другой организацией, сообщает intex-press.by со ссылкой на на Национальный правовой интернет-портал.
Только пользователи охотугодий смогут продавать путевки для охоты на:
волка;
лисицу;
енотовидную собаку;
ворону серую;
сороку;
баклана;
цаплю серую;
цаплю белую большую.
То же самое касается разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьи путевки к ним. Разрешения на добычу животного и охотничьи путевки к ним вместе с наличной выручкой, полученной от их реализации, руководитель охоты возвращает пользователю угодий в установленные им порядке и сроки, но не позднее 7 календарных дней после их закрытия или истечения срока действия.
Кроме этого, инструкцией определены обязанности ответственного должностного лица и порядок его действий при выдаче охотничьих путевок, разрешений на добычу животного, а также установлен порядок регистрации реализованных путевок и разрешений.