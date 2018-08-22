В Великобритании загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод 1 22.08.2018, 20:53

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Сотрудники предприятия эвакуированы.

В Великобритании на нефтеперерабатывающем заводе Stanlow (принадлежит Essar Oil UK) в графстве Чешир возник пожар. Сотрудники предприятия эвакуированы, на месте работают пожарные, сообщается на сайте пожарной службы графства, передает РБК.

В компании Essar Oil UK сообщили Reuters, что огонь не помешал работам по нефтепереработке, все сотрудники НПЗ в безопасности, никто из них не пострадал. Причины возгорания в компании не уточнили.

На сайте Essar Oil сообщается, что на заводе Stanlow работают 900 штатных сотрудников. НПЗ производит 16% от всего моторного топлива в Великобритании. Ежедневно там перерабатывают около 200 тыс. барр. нефти.