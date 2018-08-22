Фотофакт: Как выглядит минская «хрущевка», переделанная во дворец 12 22.08.2018, 21:03

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Квартира находится на ул. Волгоградской, 63, и выставлена на продажу за $85 000.

Эта квартира находится в обычной «хрущевке», которыми полон Минск, но изнутри выглядит как императорский дворец: здесь можно встретить винтажные серванты с фарфором, массивные люстры, позолоту, камин, ковры и многочисленные статуи. Современники Николая II, чей портрет висит над комодом в золоченой раме, наверняка оценили бы полет фантазии дизайнера, пишет «Онлайнер».

Квартира находится на ул. Волгоградской, 63, и выставлена на продажу за $85 000. Несмотря на то что в ней 3 комнаты, общая площадь составляет 57,4 кв. м — не очень много по современным меркам. Тем удивительней, что она сумела вместить в себя столько предметов роскоши. Площадь гостиной — 18,36 кв. м, под типовым «хрущевским» потолком висит массивная хрустальная люстра. Такая же роскошная обстановка в спальне площадью 11 кв. м. Вторая спальня и кухня на 5,7 «квадратах», к сожалению, не попали на фото.