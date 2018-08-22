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Чешский парламент признал оккупацией ввод войск Варшавского договора 50 лет назад

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  • 22.08.2018, 21:06
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Фото: Getty Images

Документ, который носит характер политического заявления, поддержали 145 из 156-ти членов нижней палаты.

Палата депутатов приняла постановление, где говорится, что случившееся противоречило нормам международного права. Документ, который носит характер политического заявления, поддержали 145 из 156-ти членов нижней палаты. Никто против не высказался, передает «Эхо Москвы».

В эти дни в Чехии и Словакии вспоминают события 50-летней давности. В ночь на 21 августа 1968-го года в республику были введены армии пяти стран-членов Варшавского договора. В результате столкновений погибли 137 граждан Чехословакии.


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