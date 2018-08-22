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В Беларуси будут регистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарства

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  • 22.08.2018, 21:18

Власти признали, что цены на некоторые лекарства были завышены.

Лукашенко 22 августа подписал указ № 345 «О регистрации цен на лекарственные средства», сообщает пресс-служба диктатора.

Документом предусмотрено введение в 2018—2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, передает tut.by.

«Данная мера направлена на повышение эффективности системы контроля за формированием цен на лекарственные средства на внутреннем рынке страны, а также обеспечение сопоставимого с сопредельными государствами уровня цен на импортные лекарственные препараты одного торгового наименования», — сказано в сообщении.

Замминистра МАРТ Андрей Картун пояснил, что мера направлена на снижение количества случаев необоснованно высоких цен.

«Производители завышали цены. И в аптеках цены были выше, чем в соседних странах. Эта мера направлена на снижение количества случаев необоснованно высоких цен. Выгоды будут как и для населения, так и для бюджета. Многие лекарственные средства, которые попадут под действие указа, закупаются за средства государственного бюджета. И по предварительным оценкам, по некоторым позициям цены могут снизиться до 10%», заявил он в эфире Беларусь 1.


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