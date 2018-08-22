Российской экономике приходит конец 3 22.08.2018, 21:33

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Фото: Reuters

По оценке экспертов, российская экономика в условиях санкций не сможет нормально развиваться.

Российские чиновники и политики, журналисты и политологи провели день 22 августа, анонсированный как дата вступления в силу новых санкций США в связи с «делом Скрипаля», комментируя последствия, к которым может привести запрет на поставку продукции двойного назначения, экспорт изделий и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли, пишет «Голос Америки».

Рубль в преддверии плохих новостей из-за океана упал как по отношению к доллару, так и евро, несмотря на рост цен на нефть.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Хизер Нойерт заявила: «США пришли к выводу, что правительство России использовало химическое и биологическое оружие вопреки международному праву и российскому законодательству. Это влечет за собой введение обязательных санкций. Согласно закону США об уничтожении оружия массового поражения, если критерии не будут выполнены в течение 90 дней, мы должны будем рассмотреть второй раунда санкций».

По мнению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, «безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК (Оборонно-промышленного комплекса), но не критично» (цитата по «Интерфакс»).

Экономист, финансовый и биржевой аналитик Степан Демура считает, что главное значение вступивших в силу санкций США – предупредить Москву, что через три месяца будут введен новый пакет ограничительных мер. И тогда, как ему представляется, «мало никому не покажется».

«Кремлю подают предельно ясный сигнал: все настолько серьезно, что уже пора думать головой, – сказал он. – Всего через квартал автоматически вступит в силу новый пакет ограничительных мер, если в Москве не одумаются. А я больше, чем уверен, что там продолжат прежние игры, отрицая очевидное и делая недоуменный вид. Но эти уловки уже давно не срабатывают».

Если проект соответствующего закона будет подписан президентом США, в случае, если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химоружию, ей в ноябре грозит вторая волна санкций, еще более существенных. В частности, новый пакет мер предусматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полное торговое эмбарго и так далее.

Вместе с тем экономист согласен, что санкции в их совокупности действительно заставили Москву несколько умерить свой пыл на международной арене.

«Но здесь я солидарен и с госпожой Меркель в том, что кремлевское руководстве неадекватно и живет в отрыве от реальности, – уточнил он. – В итоге происходит следующее: на Западе рациональные люди, которые знают, как работает экономика, и у которых есть обратная связь с обществом в силу того, что в стране существуют реальные выборы, пытаются что-то объяснить и о чем-то договориться с людьми, которые давно оторвались от земли».

По словам, Степана Демуры, в этом и заключается главная опасность для населения России, поскольку страной руководят люди, не способные оценить реальной угрозы, исходящей от санкций, равно как и последствия, которые те несут.

«Ни о каком развитии страны в таких условиях говорить не приходится. Происходит деградация промышленного и научного потенциала. Остаются газовая и нефтяная трубы да железная дорога, по которой возят сырье. Больше ничего не осталось, даже из того, что было предметом общей гордости при Советском Союзе. Типичная сырьевая колония», – резюмировал экономист.

В свою очередь, доцент экономического факультета МГУ, в прошлом помощник министра финансов РФ Олег Буклемишев назвал последние санкционные меры еще одной предупредительной «галочкой» в длинном списке. По его оценке, вступление в действие очередной порции антироссийских санкций от американского казначейства или других внешних сил стало уже чуть ли не календарным фактом.

«Наверное, самое плохое здесь не конкретное содержание санкций, которые действительно могут быть в каждом отдельном случае не особенно значительным, но их комплексное воздействие на российскую экономику – рассуждает он. – Это также дает негативный эффект в психологическом плане. Потому что каждая новая порция санкций не только чревата материальных последствий, но еще и ухудшает общий моральный климат».

Экономика – это во многом ожидание, констатировал Олег Буклемишев: «А то, что люди ожидают от экономической деятельности завтра, влияет на их поступки сегодня. Это означает, что сегодня страна получит меньше инвестиций, население ограничит себя в потреблении. В общем, само экономическое развитие, его перспективы начинают сворачиваться».

В лучшем случае страну ждет «очень долгая и вязкая стагнация», прогнозировал экономист. В то же время он выразил опасение, что в какой-то момент стагнация может обернуться кризисом.