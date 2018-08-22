В Украине испытали новые неуправляемые ракеты РС-80 2 22.08.2018, 22:01

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Для проверки при различных условиях был осуществлен пуск почти 300 единиц РС-80.

В Черниговской области неуправляемые ракеты РС-80 от ГАХК "Артем" успешно прошли один из этапов государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Сообщается, что во время трехдневных испытаний, которые проходили на одном из военных полигонов в Черниговской области, было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов. Отметим, что для всесторонней проверки при различных условиях был осуществлен пуск почти 300 единиц РС-80, а также проведены проверки на безопасность при использовании, включая обстрел из автоматического оружия, стендовые испытания двигателя и другие тесты.

Напомним, ранее на военных полигонах начаты огневые испытания нового украинского танка Т-72АМТ, разработанного и созданного на Киевском бронетанковом заводе. Сообщалось, что модернизированная версия Т-72А в ходе испытаний отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат", мощности которых достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков.