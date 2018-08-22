Как в Беларуси делают замки из пластика 22.08.2018, 22:08

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Парк миниатюр замков и храмов Великого княжества Литовского начал принимать первых гостей.

Он появился в деревне Родевичи около Гольшанов на Гродненщине. Парк начали создавать два года назад. Работает он пока в тестовом режиме, а сами миниатюры небольшие, их масштаб – 1: 100. Но до 2019 года здесь планируют установить около 15 крупных замков в масштабе 1:25. То есть их высота будет до 1,5 м, а диаметр – около трех, передает «Белсат».

Уже сейчас на территории парка миниатюр можно увидеть макеты 10 замков и храмов ВКЛ – как тех, которые дошли до нашего времени, так и тех, которые были уничтожены.