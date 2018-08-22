Лукашенко поблагодарил Путина за возможность отдохнуть от проблем 19 22.08.2018, 22:14

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Также белорусский диктатор попросил Путина «пополнить знания в плане международных отношений».

22 августа в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Как информирует БелТА, белорусский диктатор заявил, что проблемы в отношениях Беларуси и Российской Федерации есть, но они не накапливаются, решаются. В последнее время не появляются и новые проблемы. Однако, отметил Лукашенко, есть такие проблемы (в том числе и "не наши"), которые не могут быть решены без участия руководителей стран.

"И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене", — сказал белорусский диктатор.

Он поблагодарил Путина за приглашение "приехать, немного отдохнуть от житейских президентских проблем".