Геннадий Федынич: Белорусы имеют право на протесты 3 22.08.2018, 22:57

Уже в феврале белорусы могут выйти на улицы.

В Бресте местные власти ожидают уличных протестов граждан, недовольных декретом №1 о так называемом тунеядстве. Осталось менее полугода до момента, когда с безработных начнут требовать дополнительную оплату за коммунальные услуги, передает «Белсат». Что собираются делать чиновники, чтобы белорусы не выходили на площади?

Скоро февраль! А в феврале начнется «буча», так как полностью вступит в силу Декрет № 1 о повышенной оплате услуг для безработных трудоспособных граждан. Об этом во время заседания предупредил своих коллег руководитель Брестского областного «совета депутатов» Юрий Наркевич. Зимой, по словам чиновника, не менее 40 тысяч безработных жителей Брестчины должны получить письма о взыскании средств за их содержание государством.

«Людям начнут приходить эти письма, и они снова выйдут на площадь. Снова устроят «бучу». Такую ситуацию мы должны упредить», – говорит руководитель Брестского облсовета депутатов Юрий Наркевич.

На президиуме представительной власти Брестской области чиновники признали, что сформированые специальные комиссии для помощи в занятости делают недостаточно. На Брестчине на 3800 зарегистрированных безработных – 9 тысяч вакансий, но люди почему-то не спешат идти на работу за 200-300 рублей в месяц. Отсюда и протестные настроения.

Жители Бреста:

«Если будем требовать, добиваться, то это что-то и даст. А если будем молчать, не знаю… Но народ недоволен».

«Право есть у каждого человека противоречить чему-либо».

«Если бы вышли миллионы людей, возможно, что-то бы изменилось».

Именно массовые протесты белорусов, прошедшие в 2017-м и в крупных, и в маленьких городах страны, заставили власти заменить скандальный Декрет № 3 о налоге на отсутствие работы его более мягким вариантом – нынешним Декретом № 1. Тогда спецслужбы, милиция и идеологи на предприятиях занимались охотой на самых активных протестующих, тысячи граждан прошли через задержания, аресты и угрозы. А диктатор заявил, что полной отмены декрета № 3 быть не может, и его подчиненные все равно заставят работать тех, кто работы не имеет. А это примерно треть миллиона человек.

«Местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы», – заявил Александр Лукашенко.

Кто тунеядец и должен платить за коммунальные услуги больше, определять будут специальные комиссии. В которые попадают исключительно представители властей – из «Белой Руси», БРСМа и официальных профсоюзов.

«Граждане Республики Беларусь имеют право на протесты. Если сегодня государство не обеспечивает людей зарплатой, чтобы можно было заплатить коммуналку и не думать, как прожить завтрашний день, люди имеют на это право», – говорит председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Геннадий Федынич возглавляет профсоюз работников радиоэлектронной промышленности – организацию, которая помогала репрессированным участникам протестов против декрета № 3. В том числе финансово. Сейчас Федынича и его коллегу Игоря Комлика судят якобы за неуплату налогов в особо крупном размере.

Правозащитные же организации считают данное уголовное дело политически мотивированным – частью большой зачистки оппозиции, профсоюзов и независимой прессы. Чтобы не было кому помогать людям, когда начнутся новые протесты против обновленного декрета.