В торговом центре Шотландии произошла утечка химического вещества 23.08.2018, 7:32

Фото: thescottishsun.co.uk

На «внезапный кашель» пожаловались более 40 человек.

В торговом центре Silverburn шотландского Глазго произошла утечка химического вещества, в результате чего из здания эвакуировали несколько сотен человек, пострадали более 40 посетителей. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Согласно сообщению, из ТЦ в районе Поллок людей вывели еще до прибытия команды специалистов.

Очевидцы заявляют, что эвакуированные люди жаловались на "приступы внезапного кашля".

На место инцидента выехали кареты скорой помощи и пожарные. Полиция перекрыла ближайшую автомагистраль.

Фото: thescottishsun.co.uk

Отмечается, что экстренные службы после ликвидации последствий инцидента уже открыли торговый центр для посетителей.

По предварительным данным, в вентиляционную систему здания попали испарения краски.