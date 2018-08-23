В торговом центре Шотландии произошла утечка химического вещества
- 23.08.2018, 7:32
На «внезапный кашель» пожаловались более 40 человек.
В торговом центре Silverburn шотландского Глазго произошла утечка химического вещества, в результате чего из здания эвакуировали несколько сотен человек, пострадали более 40 посетителей. Об этом сообщает The Scottish Sun.
Согласно сообщению, из ТЦ в районе Поллок людей вывели еще до прибытия команды специалистов.
Очевидцы заявляют, что эвакуированные люди жаловались на "приступы внезапного кашля".
На место инцидента выехали кареты скорой помощи и пожарные. Полиция перекрыла ближайшую автомагистраль.
Отмечается, что экстренные службы после ликвидации последствий инцидента уже открыли торговый центр для посетителей.
По предварительным данным, в вентиляционную систему здания попали испарения краски.
silverburn evacuated. @Glasgow_Live @ScottishSun @DailyMirror pic.twitter.com/YhRPlwyIsZ— gabs (@GabyWilliamson) 22 августа 2018 г.
❗NEW❗ 14:20⌚#M77 N/B J2 Barrhead Road slip road is ⛔ closed due to a police incident 🚘#BeAware @ScotTranserv pic.twitter.com/rWi8NyJSwB— Traffic Scotland (@trafficscotland) 22 августа 2018 г.