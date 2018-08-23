Соболенко в драматичном матче выбила из борьбы прошлогоднюю победительницу турнира в Нью-Хейвене 4 23.08.2018, 7:37

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Арина Соболенко

Фото: twitter.com/WTA

Белоруска обыграла представительницу Австралии и вышла в четвертьфинал.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в американском Нью-Хейвене с призовым фондом 799 000 долларов, сообщает tut.by.

В поединке 1/8 финала Арина Соболенко (№ 25 WTA) в трех сетах победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову (№ 24 WTA) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5. Матч продолжался 2 часа 46 минут.

Соболенко — Гаврилова — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5

Эйсы 5−3.

Двойные ошибки 15−10.

Попадание первой подачи 45% — 62%.

Выигрыш первой подачи 63% (38 из 60) — 62% (40 из 65).

Выигрыш второй подачи 44% (32 из 72) — 35% (14 из 40).

Реализация брейк-пойнтов 60% (9 из 15) — 33% (7 из 21).

Все выигранные очки 51% (121 из 237) — 49% (116 из 237).

Особенно драматичными выдались сюжеты второго и третьего сетов.

Во второй партии белоруска уступала со счетом 2:5, но после беседы с тренером Дмитрием Турсуновым взяла 4 гейма кряду, сумела не только отыграться, но и выйти вперед (6:5). Однако затем Гаврилова смогла перевести борьбу на тай-брейк. Его Соболенко начала неудачно. И все же, отыграв 3 сетбола, вернулась в игру, но развить успех не удалось, и сет вырвала австралийская теннисистка.

В третьей партии Соболенко захватила лидерство со счетом 4:0, но после этого у белоруски начались проблемы. Арину захватили эмоции и желание быстрее завершить матч. Все это приводило к сериям ошибок, которые перечеркивали предыдущие старания. В результате большое преимущество Соболенко растаяло (4:4). Но в нервной концовке Арина все же сумела переломить ход встречи в свою пользу (7:5).

Отметим, что год назад Дарья Гаврилова стала победительницей турнира в Нью-Хейвене.

В четвертьфинале Арина Соболенко, впервые в карьере ворвавшаяся в топ-25 мирового рейтинга, сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич (№ 43 WTA).

В 1-м раунде 20-летняя Арина Соболенко (№ 25 WTA) взяла верх над 34-летней представительницей Австралии Самантой Стосур (№ 65 WTA) — 6:3, 6:2.

Белоруска Александра Саснович (№ 37 WTA) выбыла из турнира в Нью-Хейвене в 1/8 финала, в трех сетах проиграв 6-й ракетке мира француженке Каролин Гарсия — 7:6 (7:2), 2:6, 4:6.

В основную сетку Саснович пробивалась через квалификацию. В отборочном турнире она обыграла шведку Юханну Ларссон (№ 83 WTA) — 7:6 (8:6), 6:3, чешку Кристину Плишкову (№ 97 WTA) — 6:1, 1:6, 6:1, а также француженку Полин Парментье (№ 71 рейтинга WTA) — 6:1, 6:4. А в поединке 2-го круга основной сетки Александра Саснович в трехчасовом матче в 3 сетах одолела представительницу Франции Кристину Младенович (№ 54 WTA) — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2.

Белоруска Вера Лапко не смогла пройти квалификацию, в 1-м отборочном круге обыграв американку Эмину Бектас (№ 279 WTA) — 6:4, 6:1, а во 2-м уступив Зарине Дияс (№ 63 WTA) из Казахстана — 1:6, 6:3, 3:6.

В парном разряде турнира в Нью-Хейвене белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в стартовой встрече уступили чешкам Барборе Стрыцовой и Андрее Главачковой — 2:6, 1:6.