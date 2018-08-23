«Просто привезли ребенка в каком-то картонном ящике» 23.08.2018, 7:56

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Семье умершего после прививки в Ганцевичах младенца до сих пор не сообщают медицинских подробностей.

В деревне Большие Круговичи в Ганцевичском районе после прививки умер двухмесячный Кирилл Рябцевич. Через девять дней после трагедии его родители не знают точной причины.

Результаты химического анализа, которые позволят понять, какой компонент прививки имел летальный эффект для ребенка, станут известны только через месяц.

Об этом belsat.eu сообщила бабушка умершего – Валентина Заяц.

«Ребенок был абсолютно здоров, в свидетельстве о смерти указано «причина не установлена». Сейчас следователь говорит, что экспертиза займет месяц, что столько времени нужно, чтобы проверить все химические компоненты, которые были в его организме. Мы не знаем, действительно ли экспертизу делают целый месяц… Ведь мы же в деревне живем, даже не знаем, к кому обращаться просто за юридической помощью», – говорит Валентина.

13 августа родители принесли мальчика на плановую вакцинацию. По словам бабушки, это была прививка от пoлиемелита – так им сказали в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). Процедуру проводила врач из Огаревичской лаборатории, которая специально для этого приехала в Большие Круговичи.

Валентина Заяц добавляет: Кириллу сделали две прививки.

«Совсем плохо ему стало после второй – стал бледным, начал задыхаться… Что это за реаниматолог с 30-летним стажем, которая не смогла реанимировать ребенка? Почему в реанимации не знали, что ему кололи? Потом мне рассказывали о какой-то «тройчатке», но конкретное название препарата, что был в инъекции, они не могут назвать!», – возмущается женщина.

Она также пожаловалась на отсутствие внимания и сочувствия со стороны районных медиков.

«Когда все случилось, то главный врач районной больницы даже не приехал из Ганцевичей, не поинтересовался. Есть ощущение, что дело заминается, умалчивается. Кстати, никто из медработников не пришел на похороны 15 августа: ни патронажная сестра, ни врач. Просто привезли ребенка в каком-то картонном ящике».

В этот момент Валентина Иосфавна начинает плакать.

«Пока ждем результатов – все сидим на таблетках, на успокаивающих», – поясняет она.

Вскоре после смерти мальчика стало известно, что после прививки в том же ФАПе и в то же время в Больших Круговичах попала в реанимацию трехмесячная девочка. Причина не установлена. Как заявил телеканалу ОНТ специалист Минздрава Валентина Волчок, медики не связывают между собой эти два случая.

Следственный комитет продолжает расследование смерти Кирилла Рябцевича, ведутся следственные действия.