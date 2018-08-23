В США резко увеличилось количество рабочих мест 1 23.08.2018, 7:59

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Рост рынка труда превзошел ожидания.

Министерство труда США в среду заявило, что за период с марта 2017 по март 2018 гг. в стране, возможно, прибавилось на 43 000 больше рабочих мест, чем предполагалось ранее, сообщает «Голос Америки».

Небольшое увеличение, которое, по данным Минтруда, составляет менее 0,05 процента по сравнению с текущим показателем, было выявлено в результате предварительных подсчетов в рамках пересмотра данных по заработной плате в секторах, не связанных с фермерским хозяйством.

Рост числа рабочих мест в США остается относительно уверенным, несмотря на то, что рынок труда близок к полной занятости.

Раз в год правительство сопоставляет данные по зарплатам, основанные на опросах выборки работодателей, с более полной базой данных по пособиям по безработице, основанной на налоговых декларациях.

Итоговые результаты корректировки показателей будут опубликованы в феврале вместе с отчетом по рынку труда за январь. Эти показатели будут использоваться для корректировки данных по заработной плате за месяцы как до, так и после марта 2018 года.