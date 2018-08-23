Что происходило на встрече Путина и Лукашенко в Сочи? 24 23.08.2018, 8:08

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Фото: Getty Images

Все, что на данный момент известно журналистам.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Сочи вечером 22 августа.

Вот, что известно по состоянию на сегодняшний момент, пишет belsat.eu.

Первые сведения о встрече правителей Беларуси и России появилась в 20:54. Они сводилась к нескольким общим заявлениям Лукашенко безо всякой конкретики. В частности, Лукашенко заявил, что ему с Путиным «есть о чем поговорить», но при этом проблемы в двусторонних отношениях не накапливаются и новые проблемы не появляются. «Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит», – цитирует Лукашенко БелТА.

Информацию о том, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Сочи, где должны состояться переговоры с Путиным, распространила пресс-служба белорусского руководителя в 10 утра 22 августа;

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что встреча правителей Беларуси и России должна состояться в Сочи сразу после переговоров Путина с президентом Финляндии (с учетом неофициальной части – морской прогулки на яхте – они закончились не раньше 20:00). После разговора Путин и Лукашенко поздно вечером намерены совместно посетить какое-то спортивное мероприятие. Какое конкретно – не уточняется.

Встреча в Сочи происходит на фоне распространения в СМИ и сети информации о серьезном кризисе в отношениях Беларуси и России, а также ряда острых заявлений самого Лукашенко.