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Извини, но ты живешь в Беларуси!

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  • 23.08.2018, 8:20
  • 9,556

Как государство делает иномарки недоступными для белорусских водителей.

10 июля в Кыргызстане подписали постановление о снижении размера ставок таможенных пошли на ввозимые автомобили. Почему это может представлять интерес для белорусов? Да потому, что в 2015-м Кыргызстан наряду с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Россией стал полноправным членом Евразийского экономического союза и с 1 января 2018 года начал "жить" по ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС. То есть таможенные пошлины в этой стране и у нас сравнялись в тот момент. Но прошло буквально полгода, и Кыргызстан решил, что ему нужны новые тарифы... Давайте просто сравним таможенные ставки у них и у нас, пишет abw.by.

Как пояснили в пресс-службе правительства, данное решение направлено на стимулирование ввоза физическими лицами автотранспортных средств с электрическими и гибридными двигателями, сокращение количества автотранспортных средств с повышенным уровнем износа, а также на оперативное регулирование возрастной структуры автомобильного парка страны.

Наверное, каждый белорусский автолюбитель мечтает услышать что-нибудь подобное, но пока приходится платить космические суммы, чтобы пригнать автомобиль из Европы.

Разберемся, насколько изменились таможенные пошлины в Кыргызстане.

Постановлением правительства размеры единой ставки таможенной пошлины и налогов в отношении автотранспорта с бензиновыми и дизельными двигателями снижаются до уровня ставок, действовавших в 2014 году.

Ставки, которые будут действовать до 31 декабря 2019 года включительно, приведены ниже.

К примеру, за автомобиль 2007 года выпуска с двигателем объемом 1,6 л до изменения ставок таможенных пошлин приходилось платить 6560 долларов, а теперь это будет стоить всего 800 долларов. Разница более чем восьмикратная - неплохо, правда?

За автомобиль с 2-литровым мотором 2015 г.в. по ставкам, действовавшим до 25.07.2018, нужно было выложить 5000 долларов, а теперь пошлина составит 2400 долларов.

Ставка таможенных пошлин и налогов на автотранспортные средства с гибридными двигателями теперь составляет от 0,5 до 0,6 доллара за кубический сантиметр, а на электромобили введена нулевая ставка таможенных пошлин и налогов.

Сравним стоимость затрат в двух странах на конкретных автомобилях. В качестве примера возьмем Volkswagen Golf, который неизменно пользуется популярностью у автомобилистов. Рассмотрим машину в возрасте 3-5 лет, поэтому выберем Golf 2014 года выпуска с бензиновым мотором 1.4. Также возьмем авто, которому уже больше 10 лет. Это будет машина помощнее - BMW E90 2007 года с 2-литровым мотором. Третий участник заочного сравнения - новая Honda Accord 2017 г.в. с двигателем 2.4.

Сумма к уплате единой ставки таможенных пошлин и налогов за Volkswagen Golf в Кыргызстане составит 1400 долларов, в то время как в Беларуси за такой же автомобиль придется отдать 2380 евро, или 2700 долларов, то есть почти в два раза больше.

С BMW разница куда внушительнее: в Кыргызстане нужно будет заплатить всего 800 долларов, в РБ - 9600 евро, или 10.900 долларов.

За новую Honda Accord 2017 года в Кыргызстане таможенная пошлина составит 3120 долларов, в Республике Беларусь - 14.880 евро, или 16.900 долларов. То есть к стоимости авто нужно будет добавить сумму, за которую можно купить новый автомобиль в салоне.

Проверить сумму таможенной пошлины можно самостоятельно, с помощью калькулятора таможенных платежей для Кыргызстана и для Беларуси.

Правительство этой центральноазиатской страны предоставило своим гражданам хорошую возможность обновить автопарк через ввоз европейских автомобилей. Беларусь же пока следует по иному пути.


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