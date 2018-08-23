КНДР приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ 23.08.2018, 8:15

Об этом говорят данные спутников.

Портал 38 North, который с помощью информации спутников отслеживает ядерное разоружение КНДР, сообщает, что Северная Корея приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ.

По данным портала, начиная с 3-го августа на полигоне не проводилось никаких значимых работ по демонтажу.

О начале демонтажа полигона Сохэ портал сообщал 24 июля.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о том, что Северная Корея не выполняет договоренности об денуклеаризации.

В США считают, что Северная Корея не сделала необходимых для денуклеаризации шагов. В то же время Пхеньян утверждает, что выполняет все данные обещания по процессу ядерного разоружения и просит отменить санкции "в ответ на добрые намерения".

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним. По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".