Активист «Народной громады»: Чиновники – это наши наемные работники, а не феодалы 4 23.08.2018, 8:35

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Социал-демократы провели акцию в центре города.

В Барановичах, в центре города, появились листовки от «Народной громады». «Народная громада» выступает за то, чтобы в белорусском обществе произошли перемены к лучшему, так как на данный момент белорусы лишены возможности повлиять на то, что происходит в стране.

Об этом «Радыё Рацыя» заявил координатор «Народной громады» по Брестской области Александр Швед: «Государство превратилось в тот механизм, который обслуживает одного человека. Мы, социал-демократы из «Народной громады», хотим поставить эту власть под контроль народа, сделать ее прозрачной, ответственной за все, что здесь есть. Государственные служащие любого ранга - это только наемные работники, а не феодалы».

Тем временем чиновники получают за свои услуги народные деньги. Поэтому должны быть лишен всех привилегий и льгот. А их зарплата должна быть привязана к среднему по региону.