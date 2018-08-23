«Сокрушительные санкции»: как экономику России будут ставить на колени 2 23.08.2018, 8:44

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Сенат США готовится ввести новые санкции.

В Сенате США 5 часов обсуждали вмешательство России в выборы и новые санкции. Никаких решений пока не принято, но из допроса, который сенаторы устроили представителю минфина США, можно сделать вывод: в том или ином виде закон о новых санкциях против России будет принят, пишет The Bell.

Посмотреть полную видеозапись слушаний в международном комитете можно здесь, в банковском — здесь. Короткий пересказ слушаний в международном комитете можно прочитать на РБК, но нас больше заинтересовали слушания в комитете по банкам — именно там обсуждались экономические санкции против России. На слушаниях выступали авторы двух законопроектов о санкциях Крис ван Холлен и Боб Менендес, а главным героем стала представлявшая минфин США замминистра Сигал Манделкер, которой устроили настоящий допрос с плохо скрываемым подтекстом: администрация Трампа саботирует реальные санкции против России.

Некоторые предварительные выводы о том, какие пункты могут появиться в законе о новых санкциях, который поддержит Сенат, можно сделать из вопросов, которые больше всего волновали членов комитета. Почему за 4 месяца с 6 апреля ни один российский олигарх не попал под санкции? Почему «Русал» выводится из-под санкций, а Олегу Дерипаске дают «забрать оттуда деньги», продляя временное разрешение на операции с активами компании? Почему минфин США отказывается публично объявить, владеет ли какими-то активами в США Владимир Путин?

Но главный вопрос, на который все 2,5 часа сенаторы пытались добиться от Манделкер ответа: какие новые санкции надо наложить, чтобы эта деятельность прекратилась. «Что надо сделать, чтобы поставить российскую экономику на колени?», — предельно ясно сформулировал вопрос недавно приезжавший в Москву сенатор Джон Нили Кеннеди. Замминистра уходила от прямого ответа, отмечая, что минфин накладывает новые санкции постоянно, а в пример приводила сегодняшнее решение о заморозке активов сотрудников компании «Дайвтехносервис», поставлявшей подводное оборудование российским спецслужбам.

Основной вывод, который повторили сразу несколько выступавших и с которым заставили согласиться Манделкер: уже принятые санкции не сработали, Россия не прекратила деятельность, за которую они были наложены — удерживает Крым, поддерживает конфликт в Украине, продолжает вмешательство в выборы в США. В качестве примера вмешательства почти каждый из бравших слово приводил сегодняшнее расследование Microsoft о российских хакерах, связанных с ГРУ. «Сенат будет действовать в любом случае. Мы предпочли бы делать это с учетом ваших советов, но продолжим действовать и без них», — заявил один из авторов главного санкционного законопроекта Боб Менендес, когда замминистра Манделкер в очередной раз уклонилась от ответа на вопрос о новых санкциях.

Конечно, жесткий допрос чиновников — обычное дело на публичных слушаниях в Конгрессе. Но формальное единодушие Сената и представителей администрации о том, что Россия вмешивается в выборы, и для борьбы с этим вмешательством необходимы новые санкции, почти не оставляет Трампу пространства для маневра.

Впрочем, главы международного и банковского комитетов Сената недавно обещали, что будут выносить на голосование только такой санкционный законопроект, который сможет набрать достаточно голосов, чтобы Белому дому даже в голову не пришло наложить вето.