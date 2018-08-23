ЕС запустил в космос лазерного «повелителя ветров» 1 23.08.2018, 8:57

1,302

Аппарат поместили на солнечно-синхронную орбиту.

Сегодня, 23 августа, в 00:20 ночи по минскому времени на космодроме Куру в Гвиане, который расположен на северо-восточном побережье Южной Америки, состоялся запуск ракеты-носителя легкого класса Vega VV12 с метеорологическим спутником Евросоюза ADM-Aeolus на борту, сообщает liga.net.

ADM-Aeolus (от англ. Atmospheric Dynamics Mission Aeolus — миссия по изучению динамики атмосферы "Эол") — спутник дистанционного зондирования, который при помощи революционной лидар-технологии будет по меньшей мере три года вести глобальный мониторинг ветров в приземном слое атмосфероры до 30 км в высоту.

Аппарат "повесили" на солнечно-синхронную орбиту (320 км), где он будет летать на скорости немногим больше 7 км/с.

Единственный и основной инструмент аппарата — Atmospheric Laser Doppler Instrument (ALADIN) — за час будет 120 раз "сканировать" лучом на длине волны 355 нм (почти ультрафиолет) профили ветров. Лазерные импульсы посылаются вниз, а после аппарат измеряет допплеровский сдвиг собранного обратного сигнала, определяя его рассеивание на разных уровнях атмосферы.

Это четвертая миссия по изучению Земли в рамках программы ESA "Living Planet Programme".

Летать над нами спутник будет вот так:

...А вот так — выглядеть и выполнять задачу:

"Эол" запирают в грузовой отсек носового обтекателя ракеты:

Команда миссии пишет на обшивке "Здесь был Вася" и другие автографы:

...и везет его на космодром для установки работниками "верфи" на четырехступенчатую ракету:

Все готово к запуску:

Старт:

Сотрудники программы Aeolus наглядно показывают, для чего это все:

Спутник собран оборонно-космическим отделом Airbus Group и назван в честь древнегреческого бога Эола - повелителя ветров.

Стартовый вес "Эола" — 1366 кг: 650 кг платформы, 450 кг инструментария и 116-266 кг топлива для коррекции орбиты. В сложенном состоянии его размеры — 4,6х1,9х2,0 метра. По задумке, даже в конце миссии солнечная панель обеспечит системе, оснащенной 84 А·ч аккумулятором, мощность 2200 Вт.

Центр управления полетом Aeolus находится в Дармштадте, Германия, а отслеживать телеметрию и корректировать орбиту инженеры будут посредством крупной антенны в Кируне, самом северном городе Швеции.

Смотрите также: NASA запустила исследовательский корабль к Солнцу: видео

Создатели аппарата уверяют, что данные с "Эола" не только позволят синоптикам реже садиться в лужу с прогнозами, но и дадут богатую пищу для размышления климатологам.