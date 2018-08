10 самых ожидаемых сериалов этой осени 3 23.08.2018, 8:59

Пропустить их просто нельзя.

Издание The Guardian назвало 10 самых ожидаемых сериалов. Холодными вечерами уже определенно есть, что смотреть, пишет segodnya.ua.

"Жажда странствий" (Wanderlust)

Это еще одна семейная драма с Тони Коллет и Стивеном Макинтошем в главных ролях. Тут есть с чего посмеяться, много иронии и сексуальности. У зрителей будет возможность и поплакать тоже. Премьера: конец августа, BBC One.

"Телохранитель" (Bodyguard)

Британский сериал расскажет о парне, который должен защищать влиятельного политика Джулию Монтегью. Ситуация накаляется, когда пара сталкивается с обратной, неприглядной стороной политики. Роль телохранителя исполнил неповторимый красавчик Ричард Мэдден. Премьера: конец августа, BBC One.

"Убивая Еву" (Killing Eve)

Закрученный триллер о наемной убийце с русскими корнями. В ходе очередного задания эта безжалостная особа с псевдонимом Вилланель сталкивается со скромной сотрудницей спецслужб, которая хочет изменить свою скучную жизнь. Премьера второго сезона: сентябрь, BBC One и BBC Three.

"Ярмарка тщеславия" (Vanity Fair)

Это экранизация одноименного романа Уильяма Теккерея о викторианской эпохе, которая спродюсирована совместно с Amazon. Восходящая звезда Оливия Кук сыграет Бекки Шарп, а Клаудиа Джесс ("Искатели сокровищ") – ее подругу Эмилию. В роли мисс Пинкертон появится Сюранна Джонс ("Доктор Кто"). Премьера: сентябрь, ITV.

"Маньяк" (Maniac)

Неоднозначная черная комедия от Netflix, в которой снялись Эмма Стоун, Джемайма Керк ("Девочки"), Джастин Теру и Джона Хилл. По настроению сериал напоминает "Легион" и "Черное зеркало". Премьера: 21 сентября, Netflix.

"Джентльмен Джек" (Gentleman Jack)

Проект Салли Уэйнрайт ("Счастливая долина", "Последнее танго в Галифаксе" и "Скотт и Бейли ") рассказывает историю землевладелицы, искателя приключений и интеллектуалки 19-го века Анны Листер, которую называют "первой современной лесбиянкой". 8-серийный сериал о реальной женщине, которая жила в 19-м веке, была великой путешественницей и землевладелицей. Сценарий писали с ее интимных дневников.

Black Earth Rising

Проект Хьюго Блика, в котором рассказывается об отношениях Запада с современной Африкой и преследованиях международных военных преступлений. В главных ролях Джон Гудман и Микаэла Коул. Премьера: октябрь, BBC Two.

"Война миров" (The War of the Worlds)

Это масштабная адаптация фантастической истории Герберта Уэллса. В главных ролях Элеонор Томлинсон и Рейф Сполл. Три серии сериала рассказывают о Джордже (Рэйф Сполл) и Эми (Элеонор Томлинсон), которые бросают вызов обществу и условностям и хотят начать совместную жизнь. Но ситуация, мягко говоря, накаляется после вторжения инопланетян. Премьера: октябрь, BBC One.

"Романовы" (The Romanoffs)

Это история о восьми людях в разных уголках планеты, которые считают себя потомками царской династии. Эпизоды не будут между собой связаны ни сюжетом, ни героями. Для Мэттью Уайнера этот проект станет первым после окончания "Безуммцев" в 2015 году. Премьера: 12 октября, Amazon Prime.

"Отверженные" (Les Misérables)

Очередной адаптацией занимался Эндрю Дэвис, который подарил миру "Гордость и предубеждение", "Дневника Бриджит Джонс" и "Карточный домик". Главную роль в современной интерпретации романа Виктора Гюго сыграет непревзойденная Лили Коллинз. Премьера: ноябрь, BBC One.