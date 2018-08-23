«Провели деноминацию, и все стало дорожать быстрее» 4 23.08.2018, 9:08

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Крик души белорусской пенсионерки.

«Подорожай молоко на тысячу старых рублей, это было бы очень заметно и вызвало бы кучу возмущений. А что такое 10 копеек? Мелочь! Многие и не замечают», — рассуждает пенсионерка из Минска Галина Николаевна.

С момента проведения деноминации уже прошло два года, но многие по-прежнему связывают рост цен именно с «отрезанием» нулей на купюрах. Сайт tut.by сравнил средние цены на продукты за июль 2018-го с ценами двухгодичной давности и попытался понять: действительно ли все дорожает или нам это только кажется.

Для сравнения журналисты взяли данные Белстата о средних ценах на потребительские товары и услуги по Беларуси за июль 2016 года и за июль 2018 года. Кстати, специалисты сразу предупреждают, что на эти самые средние цены влияет множество факторов. Среди них — появление новых товаров, исчезновение старых, изменение доли отдельных товаров с различным уровнем цен, территориальные сдвиги в размещении товаров с региональной дифференциацией цен, сезонные колебания цен и так далее.

Вот так подорожала наша жизнь по Белстату:

Как видим, ничего вопиющего. Например, говядина бескостная подорожала на 0,25 рубля, а свинина даже подешевела на 1,41 рубля. Куры прибавили в цене 0,3 рубля, колбаса — 1,84 рубля, молоко — 0,23 рубля.

«Заметила, что сметана подорожала на 2 копейки, а колбаса на 11, решила проследить»

Пенсионерка из Минска Галина Николаевна всегда делает покупки в одном и том же магазине возле дома. Сразу после деноминации она заметила, что цены на продукты, которые она покупала, потихоньку поползли вверх. Женщина решила проследить, как же они выросли за два с лишним года. И ее жизнь подорожала совсем не так, как у Белстата.

— В августе 2016-го заметила, что сметана, которую я обычно покупала, подорожала на две копейки. Потом подорожала колбаса на 11 копеек. В сентябре пару копеек в цене прибавило и сливочное масло, — вспоминает пенсионерка. — Я нашла старые чеки с ценами до деноминации и решила сравнить, насколько выросли цены за 6 месяцев. Разница сразу показалась небольшой, всего 98 копеек. Но если перевести на старые, то это 9 тысяч 800 рублей.

Галина Николаевна решила проверить, как за два года изменились цены на ее стандартный продуктовый набор.

— Я конечно замечала, что на одни и те же продукты стало уходить больше денег — ну так и пенсия подросла. Но не думала, что разница будет такой большой — 9 рублей 22 копейки. Если перевести на старые, то это больше 92 тысяч! — удивляется женщина. — Новые деньги — хорошая уловка, чтобы незаметно поднимать цены. Подорожай молоко на тысячу старых рублей, это было бы очень заметно и вызвало бы кучу возмущений. А что такое 10 копеек? Мелочь! Многие и не замечают. Кстати, пакетик корма для кошки весом 100 граммов с тех пор подорожал на 22 копейки, то есть на 2200 старых рублей.