Виктор Марчик: Чиновников надо привлечь за «вредительство» 12 23.08.2018, 9:19

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Карикатура: Farcus.com

Власти боятся показать реальную статистику.

Орша, которую Лукашенко призвал «поднять из пепла и руин» и сделать «образцовым районом», действительно сталa примером для других. Примером того, как превратить некогда успешные предприятия в головную боль для экономики.

Посудите сами. Вот результаты работы правительства в отдельно взятом городе. «Техника связи»: работало 9 тысяч человек, осталось – 600, «Легмаш»: работало 6-8 тысяч человек, осталось – 460, Инструментальный завод: работало 2,7 тысячи человек, осталось – 450, «Оршаагропроммаш»: осталось – 120 человек.

Состояние предприятий и положение рабочих сайт Сharter97.org обсудил с представителем Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктором Марчиком:

- Лукашенковская система взяла все самое худшее от советской модели. Я не согласен с тем, когда Беларусь называют «заповедником СССР». Мы превратились в настоящую «кунсткамеру СССР», где собраны худшие примеры действий коммунистического режима.

Одной из главных «советских ошибок» правительства стали огромные государственные предприятия, превратившиеся в балласт для экономики.

К сожалению, наши властьимущие живут в своем мире, где не работают законы экономики и рынка. Когда представители МВФ говорят о проблемах в госсекторе - для них это не авторитеты. Ведь Карл Генрихович Маркс ничего плохого о госсобственности не говорил. А у нашей «колхозной элиты» в черепной коробке только цитаты из «Капитала», да отрывки из «Ленина в октябре».

Мир меняется, меняется общество. Мы живем в эпоху, когда самой большой ценностью и движущей силой является интеллект человека, а власти работают по системе «два рабочих и лопата заменяют экскаватор!».

В то время, когда на гигантах мировой промышленности работают роботы, на белорусских предприятиях процветает ручной труд. Где логика? А я вам отвечу - ее нет. Чего стоят только заявления правительства о начале «новой индустриализации». Только вдумайтесь! Илон Маск запускает Tesla в открытый космос, а мы возимся с понятиями сталинской эпохи.

Хотя, наверное, я перехвалил наших властей. Им даже до сталинской эпохи далеко. Мы живем в эпоху постройки египетских пирамид, когда на заводах есть надсмоторщики-директора с кнутами и рабы.

Нужна частная инициатива, светлые головы, которые запустят нашу экономику. Ведь мы, белорусы, всегда были нацией созидателей. Возьмем нашего Францискa Скорину. Интеллектуал, человек, который сам себя сделал. Получил образование за границей, знал несколько иностранных языков, творил настоящие чудеса с помощью своего интеллекта. Вот такая Беларусь нам нужна. Cтрана Cкорины, а не красных директоров.

А наши власти не только не поддерживают частные инициативы, они их душат. Налогами, поборами, инспекциями. Некоторым напрямую говорят: «закрывай свое дело, иначе будет худо». Государственные предприятия просто не могут тягаться с частниками. Поэтому в ход идут самые гнусные методы.

- Еще один пример, характеризующий состояние нашей промышленности - могилевское предприятие «Строммашина». Руководство завода ввело одночасовой рабочий день для рабочих. Как вы прокомментируете подобные решения?

- Власти боятся показать реальную статистику. Я думаю, что пример могилевского предприятия довольно показателен. У нас полстраны работает в таком режиме. Кто траву в зеленый цвет красит, кто снег кубиками нарезает. Имитация бурной деятельности, а реальной работы нет.

Когда Лукашенко тычет в сторону простых работяг и говорит, что нужно «раздеваться и работать» - это же просто смешно.

Ведь главная проблема кроется в нашей системе, которая пронизана показухой и напускным. Самое главное - статистика, показатели, циферки в отчетах. Даешь пятилетку за четыре года. А то, что наши хваленные трактора гниют на складе - это никого не интересует.

Если мы работаем по советским лекалам, берем СССР за краеугольный камень социальной модели, то давайте будем честными до самого конца. Была такая статья Уголовного Кодекса CCCР - «вредительство». Так вот, пора бы уже привлечь нашу верхушку за настоящее вредительство интересам Беларуси. Ведь те методы управления, которые мы видим, иначе не назовешь.

- В 1994 году Лукашенко шел на президентские выборы с лозунгом «Запустим заводы». Какую оценку вы бы поставили Лукашенко за выполнение обещаний?

- Двойка с минусом. Не стоит воспринимать всерьез то, что он говорит. В 1994 году он многое обещал. Лукашенко шел на выборы с голым популизмом. Но самый лучший судья - это время. Оно расставило все по своим местам. Можно подвести жирную черту под всем, что гражданин Лукашенко обещал и сделал.

Сегодня даже самые ярые сторонники «курса партии», избиратели Лукашенко, клянут его последними словами. А белорусские рабочие стали настоящим взрывным веществом. Ведь сегодня ты труженик и образцовый рабочий, а завтра - «тунеядец». А все потуги правителя в Орше, где он устроил «разнос» - симптомы страха. Ведь через забор в Дроздах уже виден рабочий кулак.