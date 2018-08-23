Рынок акций США побил рекорд роста 23.08.2018, 9:23

На Уолл-стрит с 2009 года правят бал «быки».

Американский рынок акций назло скептикам упорно растет уже десятый год и в среду поставил эпохальный рекорд: текущий бум стал самым продолжительным в истории, сообщает ВВС.

Чем выше карабкается биржевой индекс, тем больше нервничают те, кто вложился в акции. Они знают, что на смену "быкам" всегда приходят "медведи", и масштабная распродажа - лишь вопрос времени. Станет ли новый рекорд поводом для нее?

Рекорд

С марта 2009 года, когда фондовый рынок начал оживать после мирового финансового кризиса, ключевой американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 325%. Индекс, в который входят акции 500 крупнейших компаний, торгуемые на американских биржах, включая Apple, Amazon, Facebook, поднимался 3453 дня.

"Это самый продолжительный рост рынка в истории, хотя и не самый большой", - говорит Суприя Менон из инвесткомпании Pictet Asset Management.

Нынешний "бычий рынок" приносил держателям акций доход в 16,5% в год, тогда как в предыдущие периоды роста средняя доходность превышала 22%, подсчитал старший аналитик S&P Dow Jones Indices Ховард Сильверблатт.

Побитый в среду рекорд принадлежал технологическому буму последнего десятилетия 20-го века, который продолжался те же 113 месяцев. Сопоставимое ралли случалось лишь после Второй мировой войны - почти 90 месяцев с 1949 по 1956 годы.

Акции в Нью-Йорке растут бодрее, чем во всем мире. Их поддерживает сильная американская экономика, и пока ни одна из потенциальных угроз этому росту не смогла нивелировать его причины.

Почему растет?

Во-первых, расти после краха легче. Низкий старт после финансового кризиса 2008-2009 годов удлинил путь к вершине.

Во-вторых, для борьбы с кризисом центробанки накачали мир дешевыми деньгами. Часть этих средств пришла на рынок акций - рисковый, но доходный. Часть - оживила и разогнала потребление: компании и банки вновь стали развиваться и платить дивиденды, что подняло цену их акций.

В-третьих, на сцене укрепились гиганты вроде Apple, Google и Facebook, которые вырастили новые отрасли экономики, заняли в них доминирующее положение и затеяли неутомимую экспансию за границу. Технологический сектор обеспечил 22% прироста индекса S&P 500 за годы текущего ралли - больше, чем какой-либо другой.

Есть и другие причины. После победы на выборах президента США Дональд Трамп выполнил обещание снизить налог на прибыль до 21% с 35%. Компании стали богаче и привлекательнее для инвесторов, к тому же они использовали высвободившиеся средства на выкуп собственных акций на рынке. Возвращая таким образом деньги акционерам, они заодно поддерживают рыночную стоимость их собственности.

Фото: AFP

Сколько можно?

С подъемом цен на американские акции нарастал и скепсис по поводу устойчивости нынешнего бума. Несколько раз "медведи" выходили на арену, но ни разу коррекция цен не превысила 20%, что с технической точки зрения считалось бы сменой тренда и концом эпохи "быков".

В начале 2018 года масштабная распродажа акций было началась, но сошла на нет. В богатом на кризисы августе близость рекордного рубежа вновь обострила сомнительность инвесторов. Они вспомнили, что с начала года причин для беспокойства не убавилось.

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Главная - постепенное сворачивание денежного стимулирования на Западе. Период дешевых денег уходит в прошлое, а значит, свободных средств для вложения в акции будет меньше, а ставки кредитов для компаний вырастут, замедляя рост бизнеса.

Еще один стимул - налоговый - будет вскоре отыгран. После прошлогоднего снижения нагрузки компании показали выдающийся рост прибыли, но повторить такое в ближайшие кварталы будет сложнее, и результаты могут разочаровать инвесторов с завышенными ожиданиями.

Вдобавок ко всему Дональд Трамп развязал торговые войны на нескольких фронтах, что чревато сокращением мировой торговли и падением прибыли компаний, акции которых торгуются на американских биржах, а также замедлением роста в Китае. В предыдущие периоды он не играл ключевого значения, но теперь Китай - вторая по размеру экономика мира после американской.

Протекционизм и усиление регулирование угрожает и лидерам американской экономики: европейские и азиатские правительства давно недовольны тем, что гиганты вроде Amazon зарабатывают на их рынках все больше, а налоги платят в других юрисдикциях.

Комбинация этих неблагоприятных факторов настораживает инвесторов. Многие с содроганием вспоминают предыдущий биржевой крах конца прошлого века - когда лопнул "пузырь доткомов", компаний зарождавшейся интернет-экономики.

Фото: AFP

А почему бы и нет

Другие, наоборот, считают, что мир сделал выводы и поэтому на этот раз бум продлится несколько дольше.

"Нам кажется, что вот прямо сейчас он не закончится", - говорит Суприя Менон из Pictet Asset Management.

Во-первых, указывают аналитики и банкиры, рост котировок происходит медленнее, и раз удалось избежать кессонной болезни при подъеме со дна, возможно, обойдется без горной при подходе к вершине.

Во-вторых, фантомы прошлого отгоняют от биржи непрофессиональных инвесторов, более склонных к панике. За последнее десятилетие число американцев, имеющих вложения в акции, сократилось с 65% до 55%.

В-третьих, в отличие от интернет-компаний эпохи доткомов, за многими из которых была лишь идея и надежда сорвать куш в будущем, нынешние лидеры рынка зарабатывают реальные деньги в гигантских масштабах.

И не только зарабатывают: у Apple, например, на счетах накоплено больше 240 млрд долларов свободной наличности, и в этом свете ее фантастическая рыночная стоимость в 1 триллион долларов не вызывает у инвесторов вопросов.