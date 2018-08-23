Экономист: Доллар в Беларуси будет расти еще быстрее 1 23.08.2018, 9:25

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Антипутинские санкции больно бьют по белорусской экономике.

Вчера во время торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс российского рубля упал до минимального за 21 месяц уровня: за 100 российских рублей давали лишь 3,0205 белорусских, пишет zautra.by.

— Российский рубль снижается ко всем валютам, в том числе и по отношению к белорусскому рублю, — отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, главная причина падения валюты РФ — американские санкции. Эксперт напоминает, что в апреле США ввели санкции против 24 крупных российских бизнесменов и чиновников. Со вчерашнего дня действуют санкции из-за отравления Скрипалей.

— Эти чисто российские дела наложились на кризис валют практически во всех развивающихся странах: было серьезное падение турецкой лиры и бразильского реала, аукнулось в Мексике, в ЮАР, — констатирует экономист.

Эксперт подчеркивает, что к доллару снижаются почти все валюты государств СНГ. Однако белорусский рубль смотрится даже лучше валют других развивающихся стран, где есть иностранные инвесторы.

— Но не потому, что у нас такой крепкий рубль или крепкая экономика. Просто на рынке госдолга, номинированного в белорусских рублях, практически нет иностранных инвесторов. Они сюда не заходили, поэтому отсюда и не уходят, — отмечает аналитик.

Судя по всему, нынешние санкции со стороны США в отношении России не последние. 21 августа в Конгрессе прошли слушания по поводу новых антироссийских санкций, связанных с Крымом, Донбассом, а также с вмешательством в выборы в Соединенных Штатах.

Вадим Иосуб считает: если санкционный пресс Вашингтона на Кремль усилится, курс белорусского рубля по отношению к российскому во многом будет зависеть от ситуации в экономике Беларуси.

— На перспективу все не очень просто. Для белорусской экономики могут быть весьма болезненны последствия налогового маневра. Обострился вопрос беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь, — говорит экономист.

Также, по его словам, пока не ясно получит ли официальный Минск российский госкредит в 1 миллиард долларов.

Как считает эксперт, если правительство Беларуси разрулит нефтяные вопросы с РФ и договорится о кредите, то слабеющий российский рубль будет падать и к белорусскому.

— Если мы своих проблем не разрешим, то белорусский и российский рубль будут падать синхронно. А доллар будет расти к белорусскому рублю сильнее, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Аналитик отмечает, что в последнее время существенно начал расти курс евро к белорусскому рублю и другим валютам. За неделю евро подорожал к доллару почти на 3%.

— Если так будет и дальше, то евро еще быстрее будет расти и к белорусскому рублю. Но пока нет признаков, что и дальше евро долгое время будет расти к доллару, — говорит собеседник.

Он считает, что пока не стоит производить изменения в валютной корзине Беларуси, где сегодня 50% составляет российский рубль, 30% — доллар и 20% — евро.

— Пока на Россию идет почти 50% белорусского экспорта, вполне разумно, что в корзине российский рубль тоже занимает половину. Если серьезно изменится географическая и валютная структура нашего экспорта, то лишь тогда появится повод говорить об изменении валютной корзины, — полагает старший аналитик Альпари.

Экономист напоминает: руководство Беларуси много говорит о том, что надо диверсифицировать географию экспорта, но на деле ничего не меняется: Россия остается основным рынком сбыта.

— Эта зависимость вредна и болезненна. Удар по российской экономике означает автоматически снижение спроса на белорусскую продукцию, — подчеркивает Вадим Иосуб.