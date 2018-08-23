Меркель начинает «большую игру» на Кавказе 23.08.2018, 9:33

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Канцлер Германии посещает Грузию, Армению и Азербайджан.

В ходе визита в Грузию, Армению и Азербайджан канцлеру Германии придется балансировать между интересами и ценностями. Первый скандал разразился еще до отъезда, пишет dw.com.

Удивительное дело: Ангела Меркель стерпела, что Азербайджан запретил ей, лидеру четвертой по размерам экономической державы планеты, приезжать в Баку в сопровождении одного из депутатов германского парламента, представляющего к тому же ее собственную партию ХДС. Альберту Вайлеру, занимающему в бундестаге пост заместителя председателя парламентской группы по Закавказью, после посещения Грузии и Армении придется покинуть самолет канцлера ФРГ. Меркель решила не отменять визита в азербайджанскую столицу. Но это омрачает всю ее поездку в регион.

Азербайджан: «дело Вайлера», права человека и газ

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, «взвешивание всех обстоятельств» привело к выводу, что визит в Азербайджан «имеет смысл и важен». Что же касается самого Вайлера, которому въезд запретили из-за совершенной им в свое время поездки в Нагорный Карабах, то он в интервью DW заявил, что неоднократно предлагал после посещения спорной территории с армянской стороны осмотреть линию противостояния и со стороны Азербайджана. Власти в Баку, раздув всю эту историю, сами себе навредили, считает депутат.

«Дело Вайлера» показывает: последняя часть начинающегося 23 августа трехдневного визита Меркель в Закавказье, а именно переговоры в Баку, станет самой сложной. Азербайджан в силу своих богатых запасов природного газа является стратегически важным партнером для Евросоюза, стремящегося снизить энергетическую зависимость от России. После сдачи в этом году в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ пошел в Турцию, а в перспективе будет поставляться в ЕС, значение Баку еще больше возросло. Буквально на днях, в середине августа, Азербайджан еще больше укрепил свои международные позиции, заключив с четырьмя другими странами региона конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

С точки зрения сопровождающей Меркель делегации немецких деловых кругов, важнейшей темой переговоров в Азербайджане, равно как в Грузии и Армении, будут правовые гарантии инвесторам. По информации из германских правительственных кругов, во время встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым канцлер ФРГ затронет также тему прав человека. Их нарушения в этой стране, по мнению многих немецких правозащитников, настолько серьезные, что Меркель вообще не следовало бы ехать в Баку и жать руку Алиеву перед фоторепортерами и телекамерами.

С точки зрения политических ценностей Евросоюза, Азербайджан, действительно, представляет собой «крайне сложный случай», признает научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) Уве Хальбах (Uwe Halbach). Когда представители ЕС напоминают Баку о нормах правового государства, там это отвергают как вмешательство во внутренние дела своей страны, отмечает эксперт.

Грузия: успешные реформы и невступление в НАТО

Первую остановку во время поездки по Закавказью Ангела Меркель сделает в Грузии. По мнению правительства ФРГ, эта страна добилась «впечатляющего экономического прогресса» и очевидных успехов при проведении многочисленных проевропейских реформ. В Берлине весьма положительно отзываются также о ходе борьбы с коррупцией. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2018 году роста ВВП Грузии на впечатляющие 4,5 процента. С Евросоюзом эта страна заключила соглашения о свободной торговле и об ассоциации. Ее стремление в Европу очевидно.

В то же время в Берлине помнят о грузино-российском вооруженном конфликте в 2008 году и не могут не учитывать того, как отношения с Тбилиси сказываются на взаимоотношениях с Москвой. Так что Меркель придется в очередной раз объяснять своим грузинским собеседникам, почему их страна, несмотря на успешную реформу армии, на достижения в экономике и в борьбе с коррупцией, несмотря на поддержку войск НАТО в Афганистане, по-прежнему должна ждать приема в Североатлантический альянс.

Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте именно Германия и Франция препятствовали тому, чтобы Грузии назвали конкретную дату ее вступления в альянс. Вопрос об этом по сей день не стоит «на актуальной повестке дня», отмечают в Берлине в правительственных кругах.

Армения: европейские ценности, тень Москвы и слово «геноцид»

Тема России будет играть большую роль и при посещении Армении. Лидер оппозиции Никол Пашинян стал ее новым премьер-министром в мае на волне «бархатной революции». Он взялся за реформы и объявил войну коррупции. В то же время он неустанно повторяет, что хочет сохранить тесные взаимоотношения с Россией и в области экономики, и в сфере безопасности.

Германии следует подать Армении сигнал, что «мы с большим вниманием следим за начавшимся процессом перемен, поскольку они явно направлены в сторону европейских норм», подчеркнул в беседе с DW Уве Хальбах, характеризуя ключевую задачу Меркель в Ереване. Задача очень непростая: всемерно поддержать обращение армян к европейским ценностям, не провоцируя при этом Москву.

Визит в Ереван будет иметь большое значение и для отношений Германии с Турцией. Ангела Меркель возложит венок к памятнику жертв геноцида армян. Когда в 2016 году бундестаг охарактеризовал убийство примерно 1,5 миллиона армян в Османской империи сто лет назад как геноцид, это привело к острому конфликту с Анкарой. Следует внимательно следить за тем, произнесет ли канцлер Германии в Ереване слово «геноцид».