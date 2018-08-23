Инструктор по вождению: Вообще не подъезжайте близко к учебной машине 5 23.08.2018, 9:37

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Фото: onliner.by

Преподаватель автошколы рассказал всю правду о своей работе.

Сергей за рулем 20 лет. Половину из них учит водить машину других .Говорит, что работать нравится: новые люди, живое общение, передача знаний, чувствуешь себя полезным — это хорошо. А когда не хотят учиться, когда качают права не по делу, когда немаленькие расходы на автомобиль и оставляющая желать лучшего зарплата — тогда плохо. Чего же больше в этих регулярных поездках от печали до радости, у кого учатся водить жены инструкторов и что делать, если курсанта за рулем занесло, а в машине распахнулась дверь — об этом пишет onliner.by.

О том, как сел за руль

— Помню, до армии еще родители говорили, мол, иди на права — пригодится. Не пошел. Отслужил, вернулся, они снова: иди на права. Не пошел. А затем отец купил автомобиль — тогда их еще из Польши гоняли. Ford Sierra, как сейчас помню. И я моментально побежал учиться. Появился интерес, машина — это же серьезный стимул. Мне тогда было 20 лет, и этот Ford — мой первый автомобиль.

Я своим курсантам сразу говорю: если не планируешь сдать и ездить — подумай, а надо ли тебе вообще права? Водителя делает опыт, время, проведенное за рулем. Если сдать и положить корочку на полку годика на три — какой от этого прок? Через три года и приходи, когда реальное желание появится. А то приходят такие неопределившиеся: азарта нет, старания нет — мучаются только. А через три года снова приходят: дозрели, но приходится вспоминать, как рулить. Ничего, напомним. Главное, чтобы пригодилось.

О том, как пришел в профессию

— Я занимаюсь подготовкой курсантов лет десять, наверное. Со счета, если честно, сбился. Заканчивается второй диплом моей преподавательской деятельности, а они выдаются сроком на пять лет. Это когда проходишь специальные преподавательские курсы — психология там, правила дорожного движения — и потом получаешь допуск для того, чтобы учить других.

Прежде Сергей служил в Департаменте охраны. Тогда все совмещали работу с преподавательской деятельностью. В будние дни работаешь, а в выходные — преподаешь где-нибудь.

— Службу закончил по выслуге лет, теперь вот только преподаю. Зарплата у инструктора, конечно... Напиши так: оставляет желать лучшего. Поэтому не так давно купил собственную машину, чтобы преподавать, открыл ИП. Работаю, в общем.

Когда Сергей получал свой первый диплом, у него преподавал и Юрий Краснов.

— Ой, с ним интересно было, он много времени, помню, уделял вопросам психологии, поведения водителей. Спустя пять лет, когда я снова пришел на курсы, Краснов уже не преподавал нам. В тот раз скучно было — мне не понравилось. Сейчас пятилетка закончится, подумаю еще, идти на третий круг или нет.

О своей методике

За десять лет у преподавателя вырабатывается собственная методика обучения, появляются свои приемы, приходит понимание того, как находить подход к людям.

— Я стараюсь дать курсанту больше свободы. Объяснил, показал, разжевал — и пробуй сам, я наблюдаю, контролирую. Конечно, подскажу, когда нужно, но вот постоянно руководить, бубнеть под нос каждое действие — такого я не люблю. Оно же как: если постоянно говорить, что делать — толку не будет. Сколько раз я с этим сталкивался: указываешь — курсант делает. А когда нужно самому — теряется. Вот он едет вроде нормально, а когда нужно повернуть — забывает, что лучше снизить скорость, включить передачу пониженную, плавно войти в поворот. Или остановился пропустить пешехода и трогается с места с третьей передачи.

Кому-то подскажешь — он запоминает. А другой ни в какую ни на второй раз, ни на третий. Поэтому я стремлюсь привить понимание того, как управлять автомобилем. Можно научиться нажимать на педали, но у курсанта должна быть мысль, он должен знать, что ему делать.

Стараюсь не кричать, не ругаться. Тут нужен подход и лояльность, иначе начинаются проблемы. Но бывали всякие ситуации. Иногда люди путают педали — нужно быть начеку. Помню, подъезжаем к переходу, женщина идет через дорогу. Я говорю курсантке: тормози. А она на газ как нажмет! Я на тормоз, она на газ. Машина стоит, двигатель ревет! Эту бедную женщину с пакетами как ветром сдуло с дороги.

Зимой в занос уходили. Начинало кидать на дороге, разворачивало поперек проезжей части, а кругом автомобили. Со всех сторон бегут люди: «Все в порядке?» Нормально, говорю, а курсанту: «Медленно и аккуратно отъезжай назад и поехали дальше».

Однажды вот в таком развороте у меня открылась пассажирская дверь. Машина автошколы, «Жигули». Нас занесло — дверь открылась, я только успел за ручку схватиться. Выровняли автомобиль — дверь закрылась. Не знаю, что там за фокус произошел. «Жигули», одним словом. Остановились тогда, прочитал курсанту мораль, потом дальше поехали.

О том, как учил жену водить

— Я свою супругу сам отправил учиться. Говорю, давай сдашь, пока я преподаю, не хочу, чтобы тебя кто-то другой возил. Ну она и пошла. Правила выучила на зубок, а вождению я ее учил. Но тут уж никаких бонусов — на дороге же бонусов нет. Никто до последнего и не знал, что она моя жена. Приходила, говорила: «Здравствуйте, Сергей Леонидович!» И начинали ездить, как с обыкновенным курсантом.

Сдала, да. Потом даже ездила, возила меня, пока автомобиль не поменял. Раньше был Renault Espace на автомате — жене все нравилось, но говорила, что хочет машинку поменьше. Я купил поменьше — преподаю теперь на ней. Но у нас же обучение на «механике», соответственно, и автомобиль мой на «механике». И жена не хочет ездить. Говорит, отвыкла от механической коробки, а заново привыкать не хочет.

Но плюсы есть. Она же ко мне приходила регулярно на работу, видела, что и как. Поэтому никаких вопросов не возникает. А то ведь возишь и курсанток, девушек молоденьких... Теперь и жена, и все родственники понимают систему.

— Кстати, как по-вашему, курсантов нужно учить ездить на «механике» или на «автомате»?

— Если человек с пониманием, если хочет и старается — он поедет на любой машине. А если не идет, то не в коробке дело. Я своим курсантам задаю домашние задания: сядьте вечером дома, перед телевизором, а под ногу подложите что-нибудь мягкое или бутылку из-под воды. И как педаль: нажали и плавно отпускаете, нажали и отпускаете. Чтобы потом за рулем не было неожиданностей.

Оно же как: бросишь педаль — заглохнешь. На дизельной машине чуть попроще, а бензиновая она вообще нежная. Тренировка не помешает. Но ты думаешь, кто-то это делает? Все считают, что водить машину — это как в детский сад сходить. А садятся за руль — ноги колотятся. Со сцеплением постоянно работать надо: в городе попроще, а на площадке все время выжимаешь.

О гендерном вопросе

Сергей рассказал, что когда-то, когда он сам сдавал на права, в группе из 30 человек было две-три девушки. Теперь все изменилось.

— Группы сейчас стали маленькими, у нас в школе от силы человек 15 собирается. И из них только двое-трое пацанов, а остальные девчата. Есть группы, где вообще только девушки. Я думаю, что они скоро займут даже мужские профессии: вон, посмотри, в автобусном парке работают, пассажиров возят, автоинструкторами становятся. Они более активные, что ли. И я разграничений не делаю: женщины сдают на любые категории, получают права, водят — это в первую очередь водители.

О процессе обучения, ты знаешь, тоже не скажу плохого. Иной раз парень не может быстро понять, что к чему, а девчонка-блондинка справляется.

В отличие, кстати, от возраста. Мое мнение: нужно выбирать золотую середину. Не слишком молодым идти, но и не откладывать до последнего. Людям постарше бывает сложно за рулем. Приходила ко мне женщина лет пятидесяти. Трудно ей было даже на площадке, хотя обычно у меня там все справляются. А с ней никак — полмашины побила, когда на столбики наезжала. Так мы с ней до города и не доехали.

О других водителях

— Кто-нибудь может мне объяснить, зачем водители, когда едут за учебным автомобилем, сигналят? Они что, забыли, как сами сидели на месте курсанта? Или, может быть, сами в таких условиях учились, а теперь поддерживают традицию?

Ну не может человек тронуться, нужно подождать пять секунд. Нет, начинают сигналить, курсант пугается, глохнет. Всё, стоим минуту, а то и две. Потому что пока мы заведемся, пока снова дождемся нужного сигнала светофора... И кто в этом виноват?

Зачем обгоняют учебную машину, подрезают? Я всегда говорю: вообще не подъезжайте близко к «учебке». У меня раза четыре уже было: мы трогаемся, а сзади в бампер въезжает другой автомобиль. И куда ты так торопился?

О везении

— Я когда-то сдал на права с первого раза. И это было чем-то нормальным. Теперь сдают и по три раза, и по пять. Но я не хочу сказать, что курсанты стали хуже. Может быть, более нервные сейчас — ритм жизни такой.

Говорят, что и порядок сдачи итогового экзамена сильно изменился. К лучшему или к худшему — судить трудно, но нервов действительно тратится немало.

— Бывает, принимающий на одного повысит голос, и все четверо уже сидят бледные — он же не в настроении. Подхожу, спрашиваю, ну что, каюк? Да, кивают, можно не сдавать даже.

А еще я не сомневаюсь в таком понятии, как везение. Вот я сдал с первого раза — может, просто повезло? А кто не сдал — ему, значит, не повезло. Будем учиться, чтобы везло чаще.

О рабочем графике

— За десять лет в этой профессии могу сказать точно: я неплохо научился общаться с людьми, находить общий язык в любой ситуации. Но сложности бывают. Где-то 5% курсантов приходят пальцы веером и начинают качать права.

Речь о рабочем графике. У инструкторов он, как правило, обычный: с 8 до 17 или с 9 до 18. А люди хотят и учиться, и работать. Совместить бывает непросто. Тут уж либо сантехника вызывай, чтобы не текло, либо на работу иди, чтобы деньги были на ремонт. Тяжелый выбор.

— Я что-то начинаю нервничать из-за всего этого. Хуже всего, когда у курсанта подход, будто инструктор ему обязан. Обязан обучать всех либо рано утром, либо поздно вечером. Обязан находить время, перекраивать свою жизнь. А инструкторы — такие же люди со своим рабочим графиком и своими домашними делами.

Конечно, стараемся находить варианты. Вот и сейчас «катаю» двоих с 7 утра.

Вместо послесловия

Сергей своим курсантам говорит так: машину водить несложно — это же не самолет, где куча кнопок.

— Чем больше человек ездит, тем больше у него понимания и нормальной уверенности в себе. От инструктора зависит ну пусть 30% успеха. Все остальное — это вы сами. А инструктор расскажет и поможет. Главное, не забывайте, что он тоже человек, у него есть рабочий график, дома ждет семья. А еще он несет ответственность за то, что происходит.

О себе могу сказать, что дорога — это моя стихия. Летать вот не люблю — боюсь. А на земле — отлично!