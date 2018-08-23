Лукашенко одолевают проблемы 17 23.08.2018, 9:41

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Самое частое слово диктатора в разговоре с Путиным.

Пресс-служба Владимира Путина опубликовала стенограмму со встречи руководителей России и Беларуси в Сочи. Это неполная запись и, фактически, только формальная короткая часть разговора. Но одно слово правитель Беларуси применяет почти в каждом предложении, сообщает «Белсат».

В опубликованной краткой беседе руководители стран приветствуют друг друга, говорят, как они радуются встрече и о чем будут говорить в дальнейшем. В тексте Лукашенко говорит 11 предложений, в которых 8 раз упоминает «проблемы», или использует однокоренные слова.

Сначала Лукашенко говорит о своих собственных проблемах, которые на него «накатываются». Потом добавляет, что у Путина также «их хватает», только «в большем объеме».

Далее Лукашенко говорит о проблемах в двусторонних отношениях, которые «решаются быстро», и тех, которые «долго не решаются». Но новые при этом «не появляются».

Путин в своем приветствии применил слово «проблемы» один раз – говоря о международных вопросах.