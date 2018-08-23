Как выглядела нищета в СССР 22 Максим Мирович

23.08.2018, 9:57

4,149

А вы бы хотели вернуться в такую страну?

Не знаю, как вы, а я очень люблю рассматривать фотографии, сделанные в СССР иностранными фотографами — ведь иностранцы очень часто иностранцы замечали и фотографировали те вещи, которые казались незначительными самим гражданам СССР. Тем интереснее смотрятся сейчас эти снимки. Особенно наглядно на них видна та самая советская нищета, в которой жило большинство населения СССР, даже не замечая ее — нищета стала чем-то родным, фоновым и неотъемлемым, как облака на небе, гравитация и снег зимой.

В сегодняшнем посте мы посмотрим на СССР глазами одного такого фотографа, и наглядно (в цвете) убедимся, насколько бедно и нищенски жили люди в СССР.

01. Для начала немного о том, кто и зачем это снимал. Фотографа зовут Крис Ниденталь — это всемирно известный фоторепортер, прославившийся больше всего бытовыми зарисовками — во время своих путешествий по городам Крис не снимал какие-то там достопримечательности и дворцы, а старался запечатлеть жизнь простых людей, уловить так сказать "дух эпохи".

Родился Крис в 1950 году в Лондоне, в семье польских беженцев — в довоенные времена его семья жила в Вильнюсе, в 170 километрах от Минска. Крис окончил трехлетний курс фотографии в Лондонском колледже печати, а в 1973 году переехал в Польшу — которая в те годы, с одной стороны, была в соцлагере, а с другой — была более "западной" страной в сравнении с СССР.

Думаю, такой жизненный путь отложил свой отпечаток на работы Криса, сделанные в СССР — с одной стороны, он родился и вырос в стране Запада, а с другой — успел пожить в "совке", и тем интереснее смотреть на его снимки. Крис Ниденталь бывал в СССР несколько раз в восьмидесятые годы, и каждый раз привозил оттуда интересные бытовые фотографии. А теперь давайте посмотрим на СССР глазами Криса.

02. Уличная торговля картошкой. Бабушка-продавец взвешивает картофель на пружинных весах, после чего пересыпает в пластиковый пакет покупателю. Фото конца восьмидесятых годов. Сзади на дверях присутствует плакат с Вождем.

03. Витрина одной из московских булочных, за стеклом которой скучает продавщица. Слева стоят горы штабелируемых пластиковых ящиков.

04. Хоккеисты в московском жилом микрорайоне, фото сделано зимой 1984 года. Ребята играют в хоккей уже "по-богатому", с коньками и клюшками — в СССР шестидесятых-семидесятых годов нормальная клюшка была жутким дефицитом, и ребята на улице играли всякими закорючками. Кто не верит — читайте роман Томина "Шел по году волшебник".

05. Это тоже 1984 год — покупатели в московском магазине теле-радиотехники, в отделе телевизоров. На облицованных ракушечником стенах можно увидеть плакаты, рассказывающие советским гражданам о цветном телевидении. Цветной телевизор оставался невероятной роскошью практически до последних дней СССР — кажды йтакой аппарат стоил по несколько средних зарплат. При этом телевизоры были дрянного качества, там постоянно что-то замыкало и перегорало — приходилось вызывать телемастера, который срывал пломбу, снимал заднюю крышку и долго ковырялся в телевизоре паяльником, источая приятный запах канифоли)

06. Это тоже 1984 год, улицы зимней Москвы. Обратите внимание на то, какие грязные все машины в кадре — толковых автомоек в те годы не существовало. Зима в СССР всегда ассоциируется с вот такой вот грязью — улицы толком не чистили, машины не мыли.

07. Тоже 1984 год, но уже лето. Снимок называется "спортшкола" — солдаты советской армии на каком-то стадионе делают подъем с переворотом на турнике.

08. Несколько снимков, дающих хорошее представление о "качестве" советского общественного транспорта и инфраструктуры. Вот этот снимок восьмидесятых годов называется "Советский троллейбус". Посмотрите, какое все облупленное и ржавое — и это еще в Москве, в столице. И это жизнь в "мировой сверхдержаве"?

09. А вот вам "урбанистика по-советски". Вместо строительства 3-6 этажных уютных кварталов в позднем СССР возводили гигантские многоэтажные "свечки" посреди неуютного поля. Как итог — дома были разделены огромными неблагоустроенными пространствами, на которых было черти-что. Вот, смотрите, это столица "великого СССР":

10. Мой любимый снимок, который наглядно иллюстрирует один из пунктов бессмертного текста "вернуться в СССР можно достаточно просто". Микрорайон с огромными неуютными пустыми пространствами, непролазная грязь, лужи, и какой-то дядечка, который стоя на дощечке ковыряется в моторе грязной "копейки":

11. Если вы скажете, что "Крису в СССР надо было приехать когда тепло, это ему с погодой не повезло!", то вот вам аналогичный весенний снимок — как видите, здесь та же нищета, неустроенность и вечный ремонт "Жигулей" под ласковым весенним солнышком.

12. Жених с невестой после свадьбы, Москва, 1984 год. Личных автомашин у советских граждан было немного (по причине бедности и сложностей с покупкой), поэтому машины для свадьбы арендовали — главным образом, это были видавшие виды "Волги", в которых всегда пахло бензином. "Волгу" можно было арендовать прямо в ЗАГСе, причем загсовские тетки часто вымогали взятки, рассказывая что-то там про "очередь вперед на полгода"и "вам нужно было придти вчера, а сейчас ничего нет!" Положенные в папку с фотографиями машин 50 рублей быстро решали вопрос.

13. Грязные будки уличных таксофнов — такие еще можно было увидеть в городах и в девяностые годы. Вот скажите, почему в СССР все было таким грязным и заляпаным? Столы в кафе практически всегда был липким — рукава прилипали, все машины были немытыми, на улицах тоже вечно было грязно и неубрано.

14. Зато было много уличнной "наглядной агитации и пропаганды". Абсолютно любой гражданин Страны Советов мог свободно остановиться у стенда со свежими газетами и совершенно бесплатно узнать, что он живет в лучшей стране мира, а все буржуи нам завидуют.

15. А это какие-то советские псевдо-выборы. На заднем плане висит известный, но не слишком распрстраненный снимок Ленина — свет на нем падает сбоку, Ильич не улыбается, что вкупе с наклоненной головой и ракурсом создает какой-то зловещий образ. Почти Мефистофель.

16. Гениальный снимок — обеденный перерыв на фабрике бюстов и памятников Ленину. В этом снимке вся суть СССР — люди питаются какой-то бурдой с чаем, при этом в промышленных масштабах производя наглядную агитацию и пропаганду и укрепляя культ личности.

17. В 1985 году к власти в СССР приходит Горбачев, с которым многие граждане СССР связывали будущие надежды на более богатую и сытую жизнь.

18. Советские граждане смотрят выступление Горбачева в магазине телеаппаратуры. Обратите внимание на стоимость советских телевизоров на ценниках — левый стоит 755 рублей, правый — больше 1000, что составляло примерно 7 средних советских зарплат.

19. Начало Перестройки, Арбат, фото называется "Не смотри!")

20. Чтец-декламатор на Арбате. Вокруг грязь и бедно одетые люди.

21. Справедливости ради нужно сказать, что Польша (ПНР) тех лет жила примерно так же, вот фото Криса примерно тех же лет, сделанное в Польше. Сейчас в Польше все изменилось — может быть, потому, что там никто не хочет вернуться "назад в СССР".

А вы бы хотели вернуться в такую страну?

Максим Мирович