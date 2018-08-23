Юрий Хащеватский: Ресторан в Куропатах – сознательная провокация властей
- 23.08.2018, 10:09
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Но они не ожидали такой твердости от защитников народного мемориала.
Появление увеселительного заведения «Поедем поедим» около Куропат, места массового уничтожения жертв сталинских репрессий, - сознательная провокация властей.
Об этом известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский заявил «Радыё Рацыя»:
- Я думаю, что это, конечно же, провокация, устроенная именно властями, которые нескольких идиотов развели на то, чтобы те вложили деньги в такое.
Эти идиоты уже кусают себе локти, а денег жалко. Идиоты они, потому что не знали этой истории. Либо они циничные и думают, что такие же циничные и все другие вокруг.
Когда они столкнулись с твердостью людей, у которых есть принципы, они обалдели.