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Юрий Хащеватский: Ресторан в Куропатах – сознательная провокация властей

  • 23.08.2018, 10:09
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Юрий Хащеватский
Фото: charter97.org

Но они не ожидали такой твердости от защитников народного мемориала.

Появление увеселительного заведения «Поедем поедим» около Куропат, места массового уничтожения жертв сталинских репрессий, - сознательная провокация властей.

Об этом известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский заявил «Радыё Рацыя»:

- Я думаю, что это, конечно же, провокация, устроенная именно властями, которые нескольких идиотов развели на то, чтобы те вложили деньги в такое.

Эти идиоты уже кусают себе локти, а денег жалко. Идиоты они, потому что не знали этой истории. Либо они циничные и думают, что такие же циничные и все другие вокруг.

Когда они столкнулись с твердостью людей, у которых есть принципы, они обалдели.


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