Новые американские санкции уничтожают российский рубль 2 23.08.2018, 10:18

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Скоро вступит в силу вторая, гораздо более чувствительная, часть санкций.

В среду курс рубля заметно снизился на фоне вступления в силу первой части нового пакета американских санкций в отношении России, а также в связи с продолжающимся ростом единой европейской валюты в паре с долларом на глобальном рынке, сообщает «Голос Америки».

Один доллар к концу дня стоил выше 68 рублей, а курс евро впервые с апреля этого года превысил отметку в 79 рублей. Очередные санкции США стали ответом на отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери.

В американском Госдепартаменте согласны с выводами Лондона о причастности к этому Москвы, там также убеждены, что Россия таким образом нарушила закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

В рамках первой части новых санкций под запрет попадают поставки в Россию продукции двойного назначения, экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химоружию, в ноябре вступит в силу вторая, гораздо более чувствительная часть новых санкций США. Она будет включать понижение активности в двусторонних дипломатических отношениях или даже их полную приостановку и практически полное торговое эмбарго. Также возможен запрет на полеты в США лайнеров «Аэрофлота» и блокирование кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.