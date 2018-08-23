10 уголков Украины, которые стоит посетить каждому 23.08.2018, 10:39

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Куда поехать на уикенд или где в Украине стоит провести отпуск.

В Украине много живописных уголков. Какие из них стоит посетить в первую очередь?

Журналист Богдан Амосов советует, куда лучше поехать на уикенд, где в Украине стоит провести отпуск. «Новое время» решили выбрать 10 самых интересных выпусков его передачи, каждый из которых посвящен отдельной местности.

Джарылгач

Самый большой необитаемый остров и, пожалуй, лучшее место для дикого морского отдыха в Украине. Джарылгач – это коса, отрезанная от суши водой. Она простирается между Лазурным и Скадовском. Местные зовут остров Джарылгач просто: остров Джа.

Он напоминает вырванный из Херсонской области кусок степи с травами и кустами. В них прячутся лошади, муфлоны и дикие свиньи. Здесь гнездились степной журавль, дрофа, малый пустельга и другие птицы водно-болотного комплекса. Птиц можно наблюдать, если зайти вглубь острова. А животные найдут вас сами – стоит только разбить палатку и разложить ужин.

Гора Поп Иван

Не Говерлой единой. Если захотите заняться горным восхождением в Украине – поднимитесь на гору Поп Иван. Это Ивано-Франковские Карпаты. Ее гуцулы называют своей пирамидой, считают священной и даже мистической горой.

Есть два маршрута. Короткий – через вершину Смотрич. Это крутой путь через густой лес – довольно сложный, но быстрый. И маршрут подлиннее – через Ушастый камень. Он значительно красивее, по дороге есть что сфотографировать – и горные ландшафты, и Смотрицкие водопады, и сам Ушастый камень (вершину с причудливыми скалами, которые местные жители почему-то называет церквями).

В среднем идти 5-6 часов. Ваш маршрут закончится на высоте более 2000 метров. На вершине – развалины старой обсерватории Белый слон, построенной поляками перед Второй мировой войной. Зимой ее облепляет толстым слоем снега, из-за чего она действительно напоминает слона белого цвета.

Вилково

Вы, наверное, слышали, что в Украине есть своя Венеция. Конечно, без средневековых дворцов и гондол, но настоящий городок на воде с лодками есть. И это Вилково в Одесской области.

Если в Венеции катание на гондолах превратилось скорее в туристическую забаву, то в Вилково лодки – это средство передвижения для большей части населения. Местные организовали несколько туристических забав. Можно на несколько часов арендовать лодку с проводником и покататься по всем вилковским каналам и водным окрестностям.

Несмотря на удаленность от цивилизации, Вилково хорошо подходит для гастротура. Во-первых, здесь немало фруктов, ведь это почти самая южная точка Одесской области. Персики, виноград, особенно клубника, здесь особенные. Ну и, конечно, рыба. Ее здесь вилковчане могут ловить из окон собственных домов, свесив удочки прямо в канал.

Здесь, кстати, живет много интересных птиц. Например, пеликаны. Вы хотя бы раз видели пеликана в дикой природе? Так что приезжайте.

Бакота

На берегах Днестра когда-то было село, которое затопило после создания Днестровского водохранилища. Собственно, затопило тогда не одно село. Но само место, где стоял небольшой поселок Бакота, сейчас стало любимым направлением туристов.

Когда-то с Днестровского каньона открывался вид прямо на низины с живописными деревнями и полями. А теперь, когда низины эти затопило, пейзаж изменился. Вместо зеленого лохматого ковра – сине-зеркальная гладь из воды. Выглядит масштабно и захватывающе.

Ворохта

Ворохта известна украинцам как горнолыжный курорт. Впрочем, катание по заснеженным склонам – не единственное, чем можно заняться в этом поселке. Ворохта прекрасна не только зимой, но и летом. Древние виадуки привлекают всех, кто приехал сюда отдохнуть. А на фотографиях они выглядят монументально.

По виадуку, перекинутому через реку Прут, когда-то ходили поезда. Считается, что это один из самых длинных каменных мостов в Европе. Старый австрийский мост еще в 1895 году возвели пленные итальянцы. Чтобы сохранить памятник истории, в 2000 году здесь был возведен еще один железнодорожный мост. Поэтому старый австрийский сейчас не функционирует.

Розовые озера

Есть в мире такие уголки, где расположились розовые озера. Такие, собственно, есть и в Украине. Найти такие цветные водоемы можно в Херсонской области, в юго-западной части Кинбурнской косы, в районе Геническа и у Арабатской стрелки. Вода здесь из прозрачной становится цветной из-за ее биологического состава. Микроводоросль Дуналиелла салина окрашивает озера в нежно-розовые цвета. Но это не единственная особенность биохимического состава воды. Водоемы здесь насыщены солью, которая не только присутствует в воде, но и накапливается островатым шершавым ковром на дне озер. Собственно, соль и является главной причиной того, что в воде живут микроорганизмы. Такая соленость позволяет Дуналиелле производить бета-каротин. Тот самый, который мы потребляем вместе с обычной морковью. Он, к слову, неплохой антиоксидант и стимулятор иммунной системы. Полезен для пищеварительной, дыхательной системы и для кожи.

Долина нарциссов

Весна лучше всего подходит для посещения Закарпатья. Если вы приедете в мае, то можете застать цветение Долины нарциссов, около города Хуст. Украинские ботаники утверждают, что это уникальный природный объект, который нельзя увидеть в мире больше нигде. По крайней мере, многие из путешественников знают об этом месте и не забывают его посещать. В том числе и гости из-за рубежа. Редкий цветок, занесенный в Красную книгу, расцветает в конце апреля и цветет примерно 2-3 недели. Так что важно не пропустить именно ту пору, когда долина предстает в полной своей красе.

Остров Березань

Когда слышишь словосочетание "остров Березань", представляешь себе тихий уголок посреди реки с густыми покосившимися от возраста березами и кучей лилий вокруг. Впрочем, жители Николаевщины знают – это остров в Черном море при входе в Днепровско-Бугский лиман. И с березами он не имеет ничего общего.

Издалека кажется, что островок ничем не примечателен. Впрочем, если на него высадиться, понимаешь, что это не так. Здесь хорошо сохранились следы бурной истории острова – руины античного города, остатки турецкой крепости, российских фортификаций и казематов с многочисленными подземными переходами. Археологи до сих пор здесь раскапывают античный город, который в VII в. до н.э. основали греки.

Верховина

В столицу Гуцульщины можно наведаться как летом, так и зимой. В Верховине одинаково красиво и в снежную пору, и когда полонины расцветают цветом. Вокруг много гор, восхождение на которые довольно простое. Это Пушкарь, Белая кобыла, Синица. На некоторых из них снег лежит даже в июне. Одна из них – Расписной камень (Писаний камінь) высотой 1221 м. Здесь на вершине расположено много скал высотой от двух до 20 метров. Местные жители уже давно приписывают этой местности мистические истории. Говорят, когда-то здесь было языческое капище.

Кстати, Верховиной село стало только в советское время, каких-то полвека назад. До этого оно имело не очень приятное название – Жабье. Именно так в свое время называл село Иван Франко.

Лысая гора

Лысая гора – легендарная гора, на которой, говорят, собирались киевские ведьмы на свои шабаши. Кстати, собираются и сейчас. Языческое капище с огромным идолом до сих пор стоит на одном из склонов горы в глубине леса. Этот участок обложен по кругу камнями, а надписи рядом предостерегают случайных гостей: в круг не заходите.

Однако самое интересное здесь – не ведьмы, не черт и не места шабашей, а форт с валовыми укреплениями, которые простираются по всей горе. Эти фортефикации строили перед нашествием Наполеона, впрочем сам форт использовали и после войны с французами. Говорят, сюда направляли наиболее злых преступников и военных правонарушителей. Здесь была тюрьма и место казни.