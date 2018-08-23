Народная революция Telegram-канал СерпомПо

23.08.2018, 10:43

«Железный Феликс» был убран с Лубянки, а его наследники дрожали.

Праздник закончен. Флаги снимаются. Флаги берутся в чехлы. До будущего года. Самый странный праздник – день российского флага.

Два августа. 2018-й и 1991-й. Две страны. Две власти. Два народа.

Август 1991-го. Время, когда народ решал все, был всем. Строил баррикады. Стоял перед «Белым домом» за свое будущее, не пускал рычащие танки. Не будь народа, прошли бы чекисты сквозь парадное, взяли Ельцина, спустили в лифте, и отвезли в неизвестном направлении. «Понимаш».

Это была революция. Народная революция. Когда железный Феликс был убран с Лубянки, а его наследники дрожали там же, за закрытыми дверьми, не казали носа на улицу.

Как отплатил народу России Ельцин в 1999-м, посадив на шею из страха за свою семью «преемника-чекиста»?

Как отблагодарил народ «преемник», в 2018-м? Как отомстил ему? Тот, кто в 1991-м был никем, а теперь стал всем?

Он отнял у него право голоса. Постепенно. Сначала отобрал прессу – вырвал язык. Потом лишил выборов, всех выборов – связал руки. Теперь отнимает право голосовать на референдуме, против придуманного им пенсионного ограбления. Мелко. Цинично. Объясняя последним, не понимающим, что народ в этой стране не имеет голоса.

Со стен снимают флаги. В августе 1991-го они дышали свободой. Сегодня они бездыханны. Их уносят на склад и валят снопами в темные углы. У них все в прошлом. А у тебя, народ, творивший историю в августе 1991-го года на улицах, тоже?

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