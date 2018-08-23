«Только на канцелярке экономим 40 рублей» 1 23.08.2018, 11:01

Как белорусы собирают детей в школу за границей.

Пройти квест «собери ребенка в школу» — задача № 1 в августе для родителей, пишет tut.by. Главное — обойтись малой кровью, то есть купить то, что с удовольствием будет носить ребенок и может позволить семейный бюджет, говорят жители приграничных регионов — и едут на «школьные закупы» в Россию, Литву, Польшу и Украину. Съездили и журналисты, чтобы выяснить выгоднее ли одевать и собирать школьника за границей.

Украина: только на канцелярку дома уходит рублей 70 — там тратим 30

Гомельчане уверены: собрать ребенка в школу на черниговских рынках выгоднее, чем на белорусских школьных базарах. Но на шоп-туры в Чернигов в августе решаются немногие белорусы: очереди на границе из-за курортников огромные. Только тех, у кого каждая копейка на счету, не пугают ни многочасовые ожидания на таможне, ни выматывающая дорога, ни отсутствие комфорта.

В четыре часа утра маршрутка Гомель — Чернигов ждет своего часа в пункте пропуска «Новая Гута». В ней 9 пассажиров коротают время за рассказами от знакомых и друзей.

— Соседка съездила с сотней долларов и накупила всего: и люстру, и подушки, и одеяла, и штанов малому. Вот и я позавидовала, но не знаю, что-то не верится.

— Даже не сомневайтесь. На одной только канцелярке стоимость поездки отобьете, — уверяет новенькую бойкая брюнетка. В Чернигов на закупы она ездит как минимум дважды в год и еще, говорит, ни разу не разочаровалась. После такого признания вся маршрутка слушает ее затаив дыхание.

— Ну вот считайте, — продолжает брюнетка, — только на канцелярку детям у меня уходит, если дома все покупать, рублей 70 — не меньше, здесь я на 30 рублей затарюсь всем необходимым. Экономия — 40 рублей, а билет на маршрутку стоит 22. Уже выгодно!

План таков: сначала посещение всем известных баз, затем — центрального рынка: именно в этих точках, говорят, выгоднее всего одевать школьников.

На базах в будний день немноголюдно. На стоянке несколько машин с номерами белорусского 3-го региона, остальные — местные. Пассажиры гомельской маршрутки разбегаются в разные стороны — время пошло. Через два часа, предупреждает водитель, снимаемся с якоря.

— Костюмы школьные очень дорого, по 900−1000 гривен, это на наши 80 рублей получается, — не скрывают разочарования мамы школьников.

— Я видела по 500.

— Где? — и женщины тут же устремляются в указанном направлении. Но вскоре возвращаются: не оказалось нужных размеров, да и качество — так себе.

А вот цены на обувь многих удивили. Правда, вся из кожзама: детскую из натуральной кожи здесь найти сложно.

— Две пары осенних ботинок сыну и дочери за 460 гривен купила, это всего 36 рублей на наши. Разумеется, кожзам, но у нас и одну такую пару за эти деньги не купишь, — констатирует мама двоих школьников Анастасия.

Другая гомельчанка купила сыну брюки, рубашку и джемпер, за все отдала около 600 гривен, или 49 белорусских рублей. Осталась довольна.

Ну и не обманули с ценами на канцелярку: ее в Чернигове отдают в прямом смысле слова за копейки.

— У нас все округляют до рубля. А тут, смотрите: шариковые ручки — 13 копеек, набор обложек — 80 копеек, тетради полуобщие — 32 копейки. Да у нас тонкие дороже стоят!

— Купила готовальню очень хорошую: циркуль, транспортиры, линейки, полный набор — на наши 6 рублей. Смотрела в Гомеле — один циркуль столько стоит, — вторит ей другая пассажирка.

— Гуашь 6 цветов у нас по 4 рубля, а здесь — 2. Фломастеры 18 цветов — в Гомеле со скидкой 7 рублей, здесь — 4, — перечисляют белоруски, пока микроавтобус паркуется у центрального рынка.

Выбор здесь лучше, чем на базах, но и цены, замечают гомельчанки, выше. К примеру, школьные ранцы уже не по 300−400, а по 500 гривен. А за костюм для первоклассника просят и вовсе 1200. Но делать нечего: раз приехали — надо брать. Тем более что качество белорускам нравится, да и поторговаться можно.

Литва: детская одежда делового стиля спросом не пользуется

В литовском Друскининкае отдельных школьных базаров, как, например, в Гродно, нет, но в любых супермаркетах в преддверии учебного года появляются отдельные полки и целые отделы, где можно найти все для школьников.

Друскининкай уже давно перестал быть городом, куда белорусы ездили на шопинг. Сейчас он ассоциируется скорее со спа-процедурами, большим аквапарком и активным отдыхом.

— Ничего особо не возят из Литвы, — говорит водитель маршрутки, пока мы проходим границу. — Молодежь иногда везет брендовые вещи. Но за ними надо ехать в Вильнюс. Местные, которые в Друскениках живут, тоже так делают.

За канцтоварами ехать в Литву невыгодно, хоть и выбор достаточно большой — цены не ниже, чем в Беларуси.

В Друскининкае два больших магазина — здесь и закупаются местные жители. Около развалов с тетрадками, альбомами и блокнотами многолюдно. Местные дети разыскивают тоненькие тетрадки с героями своих любимых комиксов: в литовских школах порядки демократичные.

А вот белорусы только прицениваются.

— Цены практически такие же, как у нас. Есть что-то чуть дешевле, но что-то и дороже, — говорит гродненка Людмила.

Если рюкзаков, пеналов и канцтоваров на полках хватает, то школьной формы или детской одежды делового стиля в супермаркетах мало. Найти рубашки, сарафаны и брюки для школьников, конечно, можно, цены стартуют от 10 евро, но выбор совсем небольшой. Дело в том, что в некоторых литовских школах формы нет вообще.

— Все ходят как хотят. Хоть в кроссовках, — объясняет консультант магазина.

Есть в Литве и такие школы, где попечительский совет выбрал единую форму для учебного заведения. Ее заказывают для всех учеников централизованно: стоимость каждого предмета такой одежды будет колебаться от 17 до 50 евро.

В Друскининкае, помимо супермаркетов, есть несколько больших магазинов с детской одеждой, но и там мы не находим пиджаков и брюк для детей. Продавцы пожимают плечами: такая одежда не пользуется спросом.

Смоленск: «По-моему, не прогадали!»

Могилевчанка Наталья с мужем 1 сентября поведут в школу двух дочерей: 3-классницу Лену и первоклашку Машу. До учебы еще две недели, но родители квест «подготовиться к школе» уже прошли.

— Купили все: одежду, обувь, канцтовары и даже теплые куртки на позднюю осень, — перечисляет Наталья. — Сколько потратили, не спрашивайте — не считали, потому что страшно. А если посчитаете сами, не говорите, даже думать о ценах не хочу.

Но о ценах родителям думать приходится в первую очередь. И Наталья с мужем решили, что дешевле будет съездить в Смоленск на своем авто вместе с дочерьми, чем идти на школьный базар:

— И, по-моему, мы не прогадали. Пробежали по торговым центрам в Могилеве, зашли на школьный базар, приценились, обалдели от цен — и поехали в Смоленск, заранее посмотрев, какие сейчас там действуют акции и скидки — настоящие, а не те, что «впаривают» у нас.

Журналисты тоже отправились в Смоленск, чтобы подсчитать, сколько стоит собрать в школу первоклассника. В маршрутке, которые ходят из Могилева утром каждый день, оказались свободны лишь 3 места. Среди пассажиров — только одна пара «мама — ребенок». Остальные — взрослые.

Маршрутка везет людей через Шклов, Оршу к смоленскому торговому центру «Галактика».

На первый взгляд, поездка сюда выглядит бессмысленной — тот же масс-маркет, что и в Могилеве или на крайний случай в Минске: LC Waikiki, Kari, Gloria Jeans, Concept Club, Colin’s, Kari, Mango, Terranova. Для детей — Acoola, Orby. Есть даже белорусский Belwest! Но Наталья оказывается права: ассортимент в них больше, скидки весомее. Например, они распространяются не на конкретный товар, а на его количество или общую сумму покупки.

За спортивным костюмом и кроссовками идем в «Спортмастер». Первоклассникам предлагают в основном товары фирмы Demix. Легкий комплект из штанов и курточки — за 999 российских рублей (RUB), или примерно 30,5 — белорусских (BYN). Тут же можно прикупить и рюкзак фирмы Skechers за 299 RUB (9,15 BYN), кроссовки фирмы Demix — 599 RUB (18,34 BYN). А вот теплый спортивный костюм из плотного трикотажа обойдется уже примерно в 2500 RUB (76,52 BYN). Плюс — бонусные баллы за каждые 1000 RUB в чеке, которыми также можно рассчитываться.

К рубашкам и блузкам к школе прицениваемся и в магазинах масс-маркета, и в фирменных. Средняя цена — тысяча российских рублей (30,6 BYN). Цены доходят и до 1600 RUB, и до 2000 RUB (49 и 61,2 BYN соответственно). Это натуральные плотные материалы, ровные строчки, дорогая фурнитура и современный, даже взрослый дизайн. Те же, кто считает деньги в кошельке, а не лайки в инстаграме, опустошают полки с блузками и рубашками попроще за 299 RUB (9,15 BYN).

С костюмами сложнее и проще одновременно. В магазинах ТЦ «Галактика» в основном предлагают отдельно брюки, пиджаки, юбки, жилеты. И это разумно: можно подобрать идеально сидящие «верх» и «низ», тем более цветовая гамма одинаковая: черный и темно-синий цвета, реже — оттенки серого. Для девочек есть еще сарафаны и платья, тоже черного и темно-синего цветов.

Фирменные магазины борются с низкими ценами масс-маркетов акциями вроде «три вещи по цене двух», «пять вещей по цене трех» или «два сарафана по цене одного». Немудрено: за пиджаками по 3500 RUB (107,4 BYN) очередей нет. Зато родители с удовольствием берут вместо них трикотажные жакеты и кардиганы.

— Ребенок все-таки еще маленький, ему нужна свобода в движениях. Пиджак купим ему, может, в 3 классе — посмотрим, — объясняет смолянка Анастасия, отправляясь в примерочную с сыном. — Ой, а вы из Беларуси? А чего это вы к нам на шопинг стали реже ездить? Неужели разбогатели? Или у вас цены стали ниже?

Туфли или ботинки первокласснику можно купить в среднем за 1 тысячу RUB (30,61 BYN). Есть и за 2 тысячи RUB (61,2 BYN), и выше. Канцтовары — на любой цвет и вкус в прямом смысле слова: съедобные варианты тоже продаются. Журналисты выбирали самые дешевые в супермаркете детских товаров «Дочки-сыночки». Тут же есть рюкзаки от 299 до 1300 RUB (9,15 — 39,79 BYN), причем все модели имеют каркас и анатомические шлейки той или иной степени плотности.

В среднем без учета стоимости поездки (26 рублей туда-обратно) собрать первоклассника в школу в Смоленске, по нашим подсчетам, будет стоить около 200 белорусских рублей.