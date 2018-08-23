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Трамп: США всегда будут стоять рядом с Украиной

  • 23.08.2018, 11:17
Дональд Трамп

Народу Украины есть чем гордиться.

Президент США Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня Независимости Украины.

В послании Трампа отмечается, что правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста, сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - отметил Трамп.

В своем послании американский президент также отметил, что "у народа Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше".

Президент США пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.


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