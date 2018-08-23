Флаг Новодворской Константин Боровой, «Эхо Москвы»

23.08.2018, 11:28

Константин Боровой

Путин украл этот флаг и обесчестил его.

Сегодня, в День российского флага, на митинге узнал, что флаг России еще до 19 августа 1991 года был флагом всех демократов. Реальность чуть иная.

Триколор был флагом Демократического Союза, партии Валерии Новодворской. Чекисты называли его власовским флагом. И арестовывали каждого, кто с ним появлялся на улице. ДСовцы таскали свой флаг на акции тщательно упакованным. И надевали на флагшток только уже на акции. Никакие демократы не носили триколор, боялись.

А Новодворскую за ее флаг называли провокатором. Когда мы открыли торговый зал Биржи на Центральном почтамте в 1990 году, я декорировал его триколором по периметру второго этажа — 120 метров. Тут же прибежала съемочная группа из программы Время. Все все понимали. — Ой, что это у вас такое, зачем? — Это торговый флаг России, — соврал я. Ничего умнее придумать не успел. Так и пошло в программе Время: «...и оформили свой зал торговым флагом России». Лерочке эта ситуация очень нравилась. И она мне выписала лицензию на триколор.

На митинге перед Белым Домом 20 августа 1991 года, на котором собралось 200-300 тысяч, был один большой флаг России на трибуне и 2-3 в толпе.

Его держали члены ДС.

Этот флаг России подарила Валерия Новодворская.

В 1994 году, когда Ельцин начал чеченскую войну, Лерочка заявила, что отзывает у Ельцина лицензию на триколор.

Варварство, которые творили вояки, заливая этот флаг кровью невинных жертв, лишало их права на него.

Она говорила, что Путин украл этот флаг и обесчестил его.

Нынешний режим достоин только красного флага со свастикой или с серпом и молотом, что одно и то же.

Я много раз спрашивал Лерочку, что делать будущей России с флагом, который обесчестили чекисты.

Подлые и постыдные дела, которые творила нынешняя власть, сделали его флагом варварской империи, ненавидимой всем остальным миром.

Новодворская не знала ответа.

Константин Боровой, «Эхо Москвы»