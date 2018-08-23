Мингорсуд ответил правозащитнику по делу профсоюзов 1 23.08.2018, 11:42

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Леонида Судаленко

В первый день суда над лидерами профсоюза Судаленко не смог попасть на открытое судебное заседание.

Заместитель председателя Минского городского суда Владимир Григорович отреагировал на жалобу правозащитника Леонида Судаленко, который в первый день суда над лидерами профсоюза не смог попасть в открытое судебное заседание, сообщает гомельская «Весна».

«По информации районного суда участником уголовного процесса вы не являетесь», - пишет столичный суд правозащитнику, который является штатным работником профсоюза РЭП (он работает правовым инспектором труда в Гомельской области).

Далее, со ссылкой на Пленум Верховного суда, чиновники от правосудия сообщают, что «Вопрос допуска всех желающих граждан в открытое судебное заседание разрешается судом с учетом вместимости зала судебного заседания».

«Лицам, не являющимся участниками процесса, сотрудники охраны МВД сообщили о невозможности допуска в зал суда №1071 после заполнения в нем всех мест», - лаконично ответил профсоюзному юристу первый зампред мингорсуда.

Напомним, в первый день суда над профсоюзами 30 июля Леонид Судаленко на своей странице в «Фейсбуке» написал: «Для меня суд тоже оказался закрытым. И не только для меня. Многие приехали специально с регионов, в битком набитый людьми судебный зал не пробилась гомельская группа из 10 человек, в зал суда не допустили даже первого руководителя Беларуси Станислава Шушкевича!».

Правозащитник сообщает, что 22 августа подал против действий судьи суда Советского района Минска Марины Федоровой в суд жалобу, в которой поставил вопрос об ограничении судьей его права на публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом.