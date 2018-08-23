Deutsche Bank пригрозил разорвать отношения с российским правительством 1 23.08.2018, 11:47

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От властей РФ потребовали предоставить «самую свежую информацию о вашей фирме».

Лондонское подразделение Deutsche Bank в конце июня направило письмо в правительство России, в котором предупредило о возможности прекращения деловых отношений при ряде условий. Правительство РФ получило запрос с требованием предоставить "самую свежую информацию о вашей фирме".

Об этом сообщает российская газета "Ведомости" со ссылкой на текст документа.

В письме указано, что банк анализирует услуги, которые предоставляются российскому правительству в рамках программы Know Your Customer. Программа предусматривает получение сведений о клиентах с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Согласно политике банка, информация о клиентах должна периодически обновляться.

Отмечается, что Deutsche Bank попросил у российского правительства дополнительные документы и попросил дать обратную связь в течение 30 дней.

Невыполнение требований может привести к тому, что банк разорвет деловые отношения с правительством.