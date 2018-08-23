«Дешевле использовать деньги, чем туалетную бумагу» 5 23.08.2018, 12:04

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Фото: Getty Images

Семь шокирующих фактов о кризисе в Венесуэле.

За последние месяцы Венесуэла столкнулась с рядом тяжелых экономических испытаний, которые повлекли за собой социальные потрясения - МВФ предрек инфляцию в миллион процентов к концу года, если ситуация не будет исправлена. Рост цен в стране с начала года составил 10 664%, жители начали массово бежать из государства, столицу Венесуэлы - Каракас - признали самым дорогим городом мира для иностранцев, а в самом большом штате страны произошел ряд блэкаутов.

«Новое время» собрало семь фактов о последствиях одного из мощнейших экономических кризисов в мировой истории.

1. Вместо туалетной бумаги дешевле использовать банкноты

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В результате сильнейшей гиперинфляции в 10600% с начала 2018 года, в Венесуэле стало выгоднее использовать для гигиенических нужд национальную валюту вместо туалетной бумаги, поскольку купюр, за которые можно купить один ее рулон, оказалось намного больше, чем самой бумаги. Так, до деноминации стоимость одного рулона составляла 2 миллиона 600 тысяч венесуэльских боливаров - стопка денег оказалась в три раза выше самой туалетной принадлежности.

2. Курица стоимостью 14 миллионов

Фото: EPA

Цены в Венесуэле возросли не только на средства личной гигиены - продукты также стали стоить огромные суммы денег. Например, курица весом 2.4 килограмма до недавнего времени обходилась венесуэльцам примерно в 14 миллионов 600 тысяч боливаров.

3. Не на чем печатать билеты на метро

Фото: EPA

Несмотря на невероятное количество денежной массы, находящейся в обороте, в июне 2018 года в метро столицы Венесуэлы Каракаса закончилась бумага для печати билетов - ее просто не закупали из-за отсутствия финансирования. В результате, метро стало перевозить пассажиров бесплатно. Согласно статистике, метро Каракаса перевозит за день более двух миллионов человек.

4. Прилавки магазинов напоминают ситуацию в СССР

Фото: EPA

Прилавки магазинов и супермаркетов в Венесуэле начали напоминать продуктовую ситуацию в Советском Союзе - почти везде наблюдается дефицит продуктов и очереди за ними. В то же время, Национальная гвардия Венесуэла начала проверки некоторых рынков страны на предмет ценовых спекуляций.

5. Постоянные блэкауты

Фото: EPA

Самый большой штат Венесуэлы - Сулия - столкнулся с массовыми отключениями света. Регион, который называют энергетическим сердцем страны, часто проводит без электричества целые сутки. Причиной кризиса стала нехватка запчастей и необходимого обслуживания энергостанций - жители массово эмигрируют из страны.

6. Массовая эмиграция

Фото: EPA

Тяжелый кризис привел к массовому бегству из страны - каждый день в Перу эмигрируют примерно 5 тысяч венесуэльцев, в Эквадор через Колумбию - 4,2 тысячи. В этих двух странах начали беспокоиться из-за аномального числа беженцев, Эквадор даже ввел чрезвычайное положение, которое будет действовать до конца августа.

7. Каракас - самый дорогой город для иностранцев

Фото: EPA

Столица Венесуэлы Каракас стал самым дорогим городом для жизни иностранцев по версии консалтинговой компании ECA International. Специалисты компании анализировали среднюю стоимость потребительской корзины товаров и услуг, а также ежедневных затрат в разных городах мира, включая цены на продукты питания, товары для дома и отдыха, одежду, досуг и стоимость алкогольных напитков и табачных изделий - Венесуэла возглавила антирейтинг из-за гиперинфляции в стране.

Экономический кризис в Венесуэле продолжается с 2013 года. Международный валютный фонд в конце июля предупредил, что уровень инфляции в Венесуэле к концу 2018 года может составить 1 000 000%, если власти не примут необходимые финансовые меры. Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет. Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. Только на территории соседней Колумбии находятся более 800 тысяч венесуэльцев.